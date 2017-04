Rozkvitnite s nami na FESTIVALE ZÁHRAD



Bratislava, 5.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Viete si predstaviť, že by sa nákupné centrum mohlo zo dňa na deň zmeniť na prírodnú oázu s exotickou zeleňou a farebnými kvetmi? Ak pochybujete, dokážeme vám, že si vieme poradiť aj s touto výzvou. Festival záhrad v nákupno-zábavnom centre Bory Mall vám originálnu záhradu plnú farieb a vôni ponúkne od 8. do 15. apríla. Nebude to len pastva pre oči, nájdete tu množstvo praktických rád a inšpirácií pre vašu záhradu, balkón či terasu. Chýbať nebudú ani skutočné slovenské unikáty a praktické workshopy. Festival záhrad to v Bory Mall naplno „ roztočí“ počas víkendu 8. a 9. apríla. Niektoré z expozícií však budete môcť obdivovať ešte o týždeň dlhšie. Každý z vystavovateľov vám ponúkne to najlepšie, čo má „doma“ a doplní to aj praktickým poradenstvom. Odpovede na vaše otázky nájdete v prezentáciách záhradných centier Kulla, Plantago či Rhapis services . Ak sa vám vaša záhrada zdá byť už nudná, môžete ju obohatiť napríklad o stredomorské rastliny od firmy Zreuz.



Naša záhrada vôbec nemusí mať veľké rozmery. Slovenskí výrobcovia dnes už ponúkajú praktické riešenia, pri ktorých si môžete kvety či zeleninu dopestovať na malom priestore. Patrí medzi ne jednoduché riešenie pre výstavbu vertikálnych záhrad od spoločnosti VAC. Svoju vlastnú zeleninu si môžete dopestovať dokonca aj na balkóne či terase. Riešenie od firmy Mini bio záhradka ponúka podporu pre rastliny, zásobník vody, samo zavlažovací systém s kolieskami a držiakom pre jednoduchú manipuláciu. .



Botanická záhrada pri SPU v Nitre predstaví jedinečnú expozíciu orchideí, v rámci ktorej bude vystavených 75 rodov a asi 210 druhov tejto exotickej krásky. Jedným z highlitov bude aj kvetinový záhon so živými motýľmi , s ktorými môžete prežiť časť ich životného cyklu. O týchto krásnych pestrofarebných živočíchoch sa môžete počas Festivalu záhrad veľa dozvedieť aj z unikátnej súkromnej zbierky motýľov Martina Jagelku. Slovenský klub Danubius bonsai predstaví svoju jedinečnú zbierku až 60-tich kusov bonsajov.



Počas Festivalu záhrad sa môžete naučiť aj veľa praktických vecí. Napríklad ako si jednoducho a rýchlo vyrobiť domček na prilákanie užitočného hmyzu a opeľovačov. Známa floristka Jaroslava Bašistová zase ponúkne natur jarné inšpirácie, ktoré využívajú najmä prírodné materiály. Zaujímavé aktivity pripravil aj odborný garant Festivalu záhrad – časopis Záhradkár, ktorý má aktivity pre deti aj ich trpezlivých rodičov. Naučiť sa môžete napríklad aj to, ako sa pestuje „ježko“ zo žeruchy. Okrem toho si môžete domov odniesť aj prakticky darček – semiačka do vašej záhrady od firmy Sedos.



Festival záhrad ponúkne návštevníkom ešte jednu raritu. Piknik priamo v obchodnom centre. Po náročnej prehliadke zaujímavých expozícii si budete môcť oddýchnuť na živom krásne zelenom trávniku. Atmosféru vášho pikniku dotvorí aj originálne jazierko od firmy Begra so živými rybičkami a príjemne upraveným okolím. K relaxu patrí aj umenie. Budete môcť obdivovať veľkoformátové maľby Juliany Mrvovej v exkluzívnej kolekcii.



A ešte jedna špeciálna pozvánka: Záhradkári z televízie JOJ prijali výzvu vytvoriť kvetinové kŕmidlo pre exotické motýle, ktoré budú vypustené v Bory Mall v sobotu 8.4. v rámci Festivalu záhrad. Príďte aj vy pridať ruku k dielu. Kŕmidlo s názvom Nová záhrada pre motýle budú záhradkári z JOJ-ky stavať v sobotu počas kvetinového workshopu od 15 do 16 hodiny. Nová záhrada pre motýle bude potom v umiestnená v Bory Mall nasledujúce tri týždne.







Neváhajte, príďte do Bory Mall po inšpirácie na Festival záhrad. Počas víkendu od 8. do 9. apríla si tu môžete nakúpiť letničky, trvalky, bylinky či iné rastliny pod jednou strechou. Radi vám pri tom poradíme.