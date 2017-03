Rozhodnutie súdu bolo čisto politické, hovorí Matovič o pokute, ktorú má zaplatiť

Pokuta vo výške šesť mesačných platov

Plénum odkazovalo na predchádzajúce rozhodnutia

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igor Matovič rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) Slovenskej republiky rešpektuje. Ako však povedal na dnešnej tlačovej besede, považuje ho za „za čisto politické rozhodnutie“. „Proti nemu sa nemôžem odvolať, nemožno podať opravný prostriedok,“ povedal.Ústavný súd rozhodoval po tom, čo Matovič nemal po druhýkrát ako poslanec NR SR pozastavenú živnosť. O tom, že Matovič porušil zákon o ochrane verejného záujmu a že musí zaplatiť pokutu vo výške šesť mesačných platov rozhodol II. Senát ÚS SR Ladislava Orosza, ktorý mu dal najprv za pravdu, ale plénum súdu nakoniec rozhodlo inak.Podľa Matoviča sú všetci sudcovia ÚS SR dnes nominanti vládnej koalície alebo HZDS. „Toto bola čisto politická otázka, v takejto situácií by mal byť ÚS SR baštou demokracie,“ povedal Matovič. „Čím som ohrozil verejný záujem? Že som mal mŕtvy živnostenský list na poličke, na ktorý som vôbec nepodnikal?“ spýtal sa líder OĽaNO.Jeho advokát Miroslav Kadúc a exposlanec NR SR priblížil, že Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v júni pokračoval v konaní, ktoré sa začalo ešte počas minulého volebného obdobia. „Výbor rozhodol o udelení pokuty aj napriek tomu, že celý výbor sa uzniesol vo svojom rozhodnutí na tom, že nepredpokladá, že verejný funkcionár živnostenskú činnosť aktívne vykonával,“ povedal.Aj samotný výbor rozhodnutie považoval podľa Kadúca za nespravodlivé. My sme požiadali ÚS SR aby povedal, ako je to do budúcna, či nepozastavená živnosť je problémom aj vtedy, ak verejný funkcionár aktívnu činnosť za účelom zisku nevykonáva.„Senát ústavného súdu prijal náš podnet na ďalšie konanie a následne požiadal plénum ÚS SR o zjednocujúce stanovisko. Senát povedal, že podnikateľ, ktorý nevykonáva sústavnú činnosť na dosiahnutie zisku, nepodniká. Súd povedal, že výbor musí zistiť, či aktívne vykonával činnosť za účelom zisku,“ dodal s tým, že súd im dal vo väčšine vecí za pravdu. „Potom zasadlo plénum ÚS SR v počte osem členov a návrh zamietlo,“ dodal Kadúc s tým, z trinástich sudcov bolo prítomných len osem a na prijatie návrhu je potrebná väčšina, teda sedem hlasov.Aj napriek tomu, že bol návrh zamietnutý, plénum odkazovalo na predchádzajúce rozhodnutia. „A tu je kameň úrazu,“ povedal Kadúc. ÚS SR v minulosti päťkrát v podobných prípadoch konštatoval, že „nie je podstatné, či verejný funkcionár mal z činnosti príjem, ale či v tom období podnikal“. „Plénum sa k tomu postavilo alibisticky tak, že návrh zamietlo,“ dodal.

Vo veci rozhodol ÚS SR na verejnom zasadnutí 2. marca 2017. Rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zo 16. júna 2016, na základe ktorého poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) dostal pokutu 12-tisíc eur, potvrdil rozhodnutím II. senát Ústavného súdu SR.



Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil Matovičovi sankciu 12-tisíc eur za to, že v roku 2013 mal platnú živnosť 21 dní, pretože ju zabudol pozastaviť. Líder obyčajných ľudí sa obrátil so sťažnosťou voči pokute na ústavný súd, ktorý rozhodol o jej zákonnosti.