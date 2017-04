Rozhodnutie NHL neuvoľniť hráčov na olympiádu v Pjongčangu sklamalo IIHF

ZÜRICH/ PJONGČANG/ NEW YORK 4. apríla (WebNoviny.sk) - Stanovisko NHL neprerušiť vo februári 2018 sezónu a neuvoľniť hokejistov zo svojich klubov na zimné olympijské hry 2018 do Pjongčangu sklamalo predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Po rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru nepreplácať zámorskej súťaži cestovné náklady a poistenie sa práve IIHF snažila nájsť riešenie a ponúkala finančné kompenzácie. "Aj keď rešpektujeme rozhodnutie, nebudeme skrývať, že ním okrádame hokejových fanúšikov o privilégium sledovať bez debaty najlepší medzinárodný hokejový turnaj. V konečnom dôsledku prehral hokej,“ uviedol prezident IIHF René Fasel. .



Kórejčania sa nevzdávajú



IIHF sa bude naďalej usilovať v spolupráci s národnými zväzmi pripraviť pre účastníkov čo najlepšie podmienky a zorganizovať úspešný olympijský turnaj.





"Musíme mať na pamäti, že mnohé z najväčších olympijských momentov boli bez hráčov NHL. Pokračujeme v prípravách na Pjongčang. Stále je našou úlohou podporovať a rozvíjať hokej v Ázii a na tomto projekte budeme usilovne pracovať,“ tvrdí Fasel.





Organizátori sa napriek rozhodnutiu vedenia profiligy ešte nevzdali myšlienky, že na budúcoročnom februárovom vrchole v Pjongčangu budú chýbať najlepší hokejisti z NHL.



"Stále je dosť času na zmysluplnú diskusiu medzi zástupcami NHL, Hráčskej asociácie NHL, Medzinárodnou hokejovou federáciou a Medzinárodným olympijským výborom," myslí si hovorkyňa organizačného výboru ZOH v Pjongčangu 2018 Nancy Parková. Dodala ešte, že verí v "nájdenie správneho riešenia."



NHLPA nesúhlasí s Bettmanom



NHL v pondelok oznámila, že nepreruší kolotoč zápasov počas hokejového turnaja ZOH 2018 a po prvý raz za ostatných 20 rokov neuvoľní najlepších hráčov planéty pre účasť na najväčšom zimnom športovom sviatku.



"Olympijské hry s najlepšími hráčmi našej súťaži iba ubližujú. Prínos ZOH pre náš biznis s výnimkou tých, ktoré sa konali na severoamerickom kontinente, čiže v Salt Lake City 2002 a Vancouveri 2010, nebol žiadny. V prípade Salt Lake City a Vancouveru sa aspoň zvýšil záujem ľudí o olympijský turnaj aj preto, že tímy Kanady a USA sa v nich dostali ďaleko," argumentoval komisár NHL Gary Bettman.



Hráčska asociácia NHLPA podľa predpokladov zareagovala v ostrom kontraste so stanoviskom Bettmana. "Hráči sú mimoriadne sklamaní a absolútne nesúhlasia s týmto krátkozrakým rozhodnutím NHL."



Podľa čerstvého štyridsiatnika Zdena Cháru toto rozhodnutie vrhá zlé svetlo na celé športové odvetvie. "Každý hráč chce byť súčasťou olympiády. Je to jedna z najväčších scén, na akej môže športovec participovať a súťažiť na nej. Ten výnimočný pocit, keď si môžu zmerať sily najlepší športovci z celého sveta, sa nedá vymeniť za nič iné," komentoval pre ESPN Chára.