Rozdali ceny Radio_Head Awards, najviac si ich odniesla speváčka Katarína Máliková

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Udeľovanie Radio_Head Awards za rok 2016 ovládla Katarína Máliková. Speváčka premenila na víťazstvo tri zo štyroch nominácií, keď s albumom Pustvopol uspela v kategóriách Debut roka, Album roka / Cena kritikov a World Music / Folk.



Kapela Billy Barman si odniesla cenu za Album roka, a to vďaka nahrávke Dýchajúce obrazy. Formácia Ľudové mladistvá si prevzala cenu pre Objav roka. Singlom roka sa stala skladba Past Lessons For The Future od B-Complexa (feat. Jan Werich). .









V kategórii Hip-hop / Rap / RnB zvíťazil Vec s albumom Domáce potreby, v žánri Hard & Heavy triumfovala kapela 0N0 s počinom Reconstruction & Synthesis. Medzi elektronickými interpretmi nemal premožiteľa Keosz, ktorý dostal aj Cenu nadácie Advance Investments.



Radio_Head Awards si v žánrových kategóriách pripísali na konto aj Eugen Vizváry (Jazzová hudba), Milan Paľa, Marián Lejava a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Klasická hudba) a Klára a Ján (Experimentálna hudba).



Mimoriadnu cenu SOZA za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry dostal Ján Lehotský, Cenu za prínos slovenskej hudbe získala kompilácia Ostrov hudby a Richard Čermák z vydavateľstva Gergaz.



Večerom sprevádzal Martin Staňo, moderátormi v zákulisí boli Tomáš Hudák a Juraj "Šoko" Tabaček. Na pódiu vystúpili Chiki liki tu-a, Katarzia s Martinom Valihorom a Marekom Minárikom, Billy Barman s Elou Tolstovou, Moja reč, Peter Adamov s kapelou, Katarína Máliková, Max Bazowski s Keoszom, B-Complex s Insom a spoločné vystúpenie ponúkli aj The Ills, Nvmeri a Petijee.



Prehľad víťazov a víťaziek Radio_Head Awards 2016:



Album roka: Billy Barman - Dýchajúce obrazy



Singel roka: B-Complex - Past Lessons For The Future f. Jan Werich



Objav roka: Ľudové mladistvá



Debut roka: Katarína Máliková - Pustvopol



Album roka / Cena kritikov: Katarína Máliková - Pustvopol



World Music / Folk: Katarína Máliková - Pustvopol



Hip-hop / Rap / RnB: Vec - Domáce potreby



Elektronická hudba: Keosz - No future vol.1



Hard & Heavy: 0N0 - Reconstruction & Synthesis



Jazzová hudba: Eugen Vizváry - Part Two - For Jaco



Klasická hudba: Milan Paľa, Marián Lejava a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu - Husľové koncerty Karola Szymanowského a Albana Berga



Experimentálna hudba: Klára a Ján - Druhý debut



Cena nadácie Advance Investments: Keosz



Cena za prínos slovenskej hudbe: Richard Čermák a kompilácia Ostrov hudby