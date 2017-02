Rozdajú ceny Grammy, najviac ich môže získať Beyoncé

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Nedeľná noc bude patriť odovzdávaniu hudobných cien Grammy. Ceremoniál sa bude konať v losangeleskom Staples Center a sprevádzať ním po prvý raz bude 38-ročný anglický herec a moderátor James Corden.



Beyoncé je nominovaná deväťkrát .



Tridsaťpäťročná rodáčka z Houstonu má vďaka nahrávke Lemonade (2016) možnosť získať okrem ocenenia v kategórii Najlepší urban contemporary album aj najprestížnejšiu cenu za album roka. S rovnomennou snímkou, ktorá je súčasťou tejto štúdiovky, zas môže triumfovať v kategórii Najlepší hudobný film.



Beyoncé môže ďalej vďaka singlu Formation získať ceny za nahrávku roka, pieseň roka aj najlepší videoklip. Zvyšné tri nominácie získala za skladby Dont Hurt Yourself (feat. Jack White), Freedom (feat. Kendrick Lamar) a Hold Up, ktoré sú nominované v kategóriách Najlepší rockový výkon, Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca a Najlepší sólový popový výkon.



O jednu nomináciu menej si na konto pripísali Drake, Rihanna a Kanye West. Drakeova štúdiovka Views (2016) sa rovnako ako Lemonade uchádza o cenu za album roka. Päticu nominovaných v tejto kategórii dopĺňajú nahrávky 25 (2015) od Adele, Purpose (2015) Justina Biebera a A Sailors Guide To Earth (2016) Sturgilla Simpsona.



Piesňou roka sa okrem Formation môžu stať aj Hello od Adele, 7 Years Lukasa Grahama, I Took A Pill In Ibiza Mikea Posnera a Love Yourself Justina Biebera, pričom Hello a 7 Years získali spoločne s piesňami Work od Rihanny a Drakea a Stressed Out od Twenty One Pilots aj nomináciu za nahrávku roka. O cenu pre najlepšieho nováčika sa uchádzajú Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Chance The Rapper, Maren Morris a Anderson .Paak.



V popovom žánri nominovali Siu i Adele



V žánri pop majú po dve nominácie Sia, Adele, Justin Bieber a Ariana Grande, pričom poslední traja menovaní sa stretli v kategóriách Najlepší sólový popový výkon a Najlepší popový vokálny album. Medzi tanečnými interpretmi má najviac nominácií austrálsky producent Flume, ktorý sa uchádza o Grammy za Najlepšiu tanečnú nahrávku (Never Be Like You feat. Kai) a Najlepší elektronický/tanečný album (Skin). V žánroch rock/metal dostali po dve nominácie skupina Twenty One Pilots a zosnulý David Bowie, ktorého vďaka nahrávke Blackstar (2016) nominovali aj v kategórii venovanej alternatívnym albumom.



Medzi rnb interpretmi majú najviac nominácií, každý po tri, BJ The Chicago Kid a Rihanna. Žánru rap dominuje so šiestimi nomináciami Kanye West, ktorý má v kategóriách Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca a Najlepšia rapová skladba dvojité zastúpenie. Akadémia udelí ceny aj v ďalších kategóriách. Všetky nominácie sú dostupné na oficiálnej webstránke www.grammy.com.



Počas podujatia sa predstavia Beyoncé, Adele, Bruno Mars, Chance The Rapper, Sturgill Simpson, Katy Perry, Lukas Graham, Kelsea Ballerini, spoločné vystúpenia predvedú Metallica a Lady Gaga, Carrie Underwood a Keith Urban, A Tribe Called Quest a Anderson .Paak, The Weeknd a Daft Punk, Alicia Keys a Maren Morris a tiež William Bell a Gary Clark Jr.. Little Big Town, Demi Lovato, Andra Day a Tori Kelly vzdajú česť skupine Bee Gees, John Legend a Cynthia Erivo zas osobnostiam, ktoré za posledný rok opustili svet. Špeciálne pocty pripravujú organizátori aj pre Georgea Michaela a Princea.



