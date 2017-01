Správy | Ropa zlacnela, cena zlata sa zvýšila aktuálné a najnovšie správy

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Ceny ropy v pondelok oslabili. Ľahká americká ropa zlacnela o 2,03 USD, čiže o 3,8 percenta a uzavrela na úrovni 51,96 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, zlacnela o 2,16 USD, čiže tiež o 3,8 percenta na 54,94 USD za barel. Cenám drahých kovov sa však darilo. Zlato si pripísalo 11,50 USD, čiže 1 percento a uzavrelo na úrovni 1 184,90 USD za uncu. Cena striebra sa zvýšila o 16 centov, čiže tiež o 1 percento, a to na hodnotu 16,68 USD za uncu.

