Ropa zlacnela, cena zlata sa zvýšila

BRISBANE 4. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková vstúpila do novej sezóny víťazne, v osemfinálovom...

ZÁHREB 3. januára (WebNoviny.sk) - Dusivý kašeľ po takmer prebdenej noci a celková slabosť organizmu. To je diagnóza, s ktorou...

NEW YORK 4. januára (WebNoviny.sk) - Ceny ropy počas prvého obchodovacieho dňa v novom roku oslabili. Ľahká americká ropa si v utorok odpísala 1,39 USD a uzavrela na úrovni 52,33 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena je medzinárodnou referenčnou cenou, klesla o 1,35 USD na 55,47 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu oslabila o 5 centov na 1,62 USD za galón a cena vykurovacieho oleja sa znížila tiež o 5 centov 1,68 USD za galón. Cena zlata vzrástla o 10,30 USD na 1 162 USD za uncu, striebro zdraželo o 42 centov na 16,41 USD za uncu.

