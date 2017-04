Ropa zlacnela, cena zlata posilnila

Ceny ropy v pondelok oslabili. Ľahká americká ropa stratila 53 centov, čiže 1 percento a uzavrela na úrovni 52,65 USD za barel. Severomorská....

NEW YORK 18. apríla (WebNoviny.sk) - Ceny ropy v pondelok oslabili. Ľahká americká ropa stratila 53 centov, čiže 1 percento a uzavrela na úrovni 52,65 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, zlacnela tiež o 53 centov, a to na 55,36 USD za barel.



Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa znížila o 2 centy na 1,72 USD za galón a vykurovací olej zlacnel tiež o 2 centy, a to na 1,63 USD za galón..



Zlato si v pondelok prilepšilo. Jeho cena stúpla o 3,40 USD a uzavrela na hodnote 1 291,90 USD za uncu. Cena striebra sa však nezmenila a obchodovalo sa na úrovni 18,51 USD za uncu.