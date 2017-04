Ropa zdražela, zvýšila sa aj cena zlata

NEW YORK 5. apríla (WebNoviny.sk) - Cenám ropy sa v utorok darilo. Ľahká americká ropa si prilepšila o 79 centov, čiže o 1,6 percenta a uzavrela na úrovni 51,03 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, zdražela o 1,05 USD čiže o dve percentá na 54,17 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa zvýšila o tri centy na 1,72 USD za galón a vykurovací olej zdražel tiež o tri centy, a to na 1,59 USD za galón.. Stúpli aj ceny drahých kovov. Zlato posilnilo o 4,40 USD a uzavrelo na úrovni 1 258,40 USD za uncu. Cena striebra si prilepšila o 11 centov a uzavrela na hodnote 18,32 USD za uncu.

NEW YORK 5. apríla (WebNoviny.sk) - Cenám ropy sa v utorok darilo. Ľahká americká ropa si prilepšila o 79 centov, čiže o 1,6 percenta a uzavrela na úrovni 51,03 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena slúži ako medzinárodná referenčná cena, zdražela o 1,05 USD čiže o dve percentá na 54,17 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa zvýšila o tri centy na 1,72 USD za galón a vykurovací olej zdražel tiež o tri centy, a to na 1,59 USD za galón.. Stúpli aj ceny drahých kovov. Zlato posilnilo o 4,40 USD a uzavrelo na úrovni 1 258,40 USD za uncu. Cena striebra si prilepšila o 11 centov a uzavrela na hodnote 18,32 USD za uncu.

Vytvor diskusiu......

Tip:

PRAHA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Českí veterinári objavili v kuracom mäse z Brazílie baktérie salmonely. Dnes to oznámil hovorca...KOŠICE 4. apríla (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Wizz Air bude lietať z Košíc do nemeckého mesta Kolín. Linka začne prevádzku 25. júna,...ŽILINA/KYSUCE 4. apríla (WebNoviny.sk) – Stovky Kysučanov dnes opäť zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka. Protestná blokáda...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk