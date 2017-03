Ronaldo suverénne najlepšie plateným hráčom sveta, medzi trénermi zarába najviac Mourinho

LONDÝN 28. marca (WebNoviny.sk) - Úradujúci najlepší futbalista sveta Cristiano Ronaldo je v sezóne 2016/2017 suverénne najlepšie plateným hráčom na planéte.



Portugalský kanonier v službách Realu Madrid si vo vrcholiacom ročníku zarobí 87,5 milióna eur. Vyplýva to z rebríčka magazínu France Football, ktorý zohľadňuje zmluvy s klubom aj nefutbalové príjmy..



Druhá priečka s odstupom viac než desiatich miliónov patrí Argentínčanovi Lionelovi Messimu z FC Barcelona (76,5 milióna), tretí je jeho brazílsky spoluhráč Neymar (55,5). Štvrtý je Walesan Gareth Bale z Realu Madrid (41) a päťku uzatvára argentínsky útočník Ezequiel Lavezzi z čínskeho tímu Che-pej China Fortune (28,5).



Aj najlepšie plateným futbalovým trénerom na svete je Portugalčan, a to José Mourinho pôsobiaci na lavičke anglického Manchestru United. Päťdesiatštyriročný rodák zo Setúbalu zinkasuje za sezónu 2016/2017 až 28 miliónov eur. Nasledujú Talian Marcelo Lippi (23,5) a Francúz Laurent Blanc (20). Informoval denník The Sun na svojom webe.