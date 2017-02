Ronaldinho bude ambasádorom FC Barcelona



BARCELONA 2. februára (WebNoviny.sk) - Ambasádorom španielskeho klubu FC Barcelona bude počas najbližších desiatich rokov jeho niekdajší hráč Ronaldinho. .



Zmluvu s tridsaťšesťročným Brazílčanom podpíšu v piatok na štadióne Camp Nou. Ofenzívny stredopoliar, ktorý hral v drese "blaugranas" v rokoch 2003 až 2008, sa zapojí do viacerých klubových aktivít, angažovať by sa mal aj vo futbalových akadémiách.



Okrem toho má byť súčasťou charitatívnych podujatí. Ronaldinha v rokoch 2004 a 2005 vyhlásili za najlepšieho hráča na svete, v roku 2002 získal s národným tímom titul svetového šampióna. Stále oficiálne neukončil kariéru, no od roku 2015 nehral v žiadnom tíme. Donedávna médiá špekulovali o jeho možnom návrate do brazílskeho klubu Coritiba.