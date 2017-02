Rokovania o kolektívnej zmluve vo Volkswagene pozastavili

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Rokovanie o kolektívnej zmluve vo Volkswagene Slovakia pre rok 2017 je dočasne pozastavené. Pretrvávajúci spor medzi Modernými odbormi Volkswagen a Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO) Volkswagen sa tentoraz týka počtu členov v jednotlivých odboroch.



Ako informoval predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, ak medzi odborovými organizáciami v jednom podniku neexistuje zhoda, kolektívnu dohodu vyjednáva organizácia s najväčším počtom členov. Smolinský zároveň podotkol, že do Moderných odborov Volkswagen sa k 31. januáru prihlásilo 7 400 členov, pričom celkovo je v automobilke zamestnaných 10 700 ľudí..



Machyna má zámerne blokovať vyjasnenie



Smolinský zároveň upozorňuje, že predseda OZ KOVO Emil Machyna zámerne blokuje vyjasnenie počtu členov v odboroch, keďže OZ KOVO zatiaľ zamestnávateľovi nepreukázal počet svojich členov. Zástupcovia OZ KOVO však tvrdia, že momentálne nedokážu preukázať zamestnávateľom svoju reprezentatívnosť práve preto, lebo Smolinský ako bývalý predseda OZ KOVO Volkswagenu, doteraz zadržiava potrebnú dokumentáciu, vrátane originálov odhlášok členov odborov, ktorí vystúpili z pôvodnej odborovej organizácie OZ KOVO a prihlásili sa do Moderných odborov Volkswagen.



"Originály odhlášok členov odborov z pôvodnej odborovej organizácie, ktoré OZ KOVO žiada, sú totiž dôkazovým materiálom v súdnom spore a preto nemôžu byť OZ KOVO len tak vydané. Tieto dokumenty súčasne nemajú žiadny vplyv na znalosť počtu členov oboch odborových organizácií," podotkol Smolinský. Obe odborové organizácie sú v súdnom spore po tom, čo OZ KOVO rozhodlo o likvidácii odborov automobilky, ktorých predsedom bol Zoroslav Smolinský. Ten spolu s bývalou podpredsedníčkou založil nové Moderné odbory Volkswagen.



Smolinský vraj šíri dezinformácie



Podľa podpredsedníčky OZ KOVO Moniky Benedikovej však Smolinský šíri dezinformácie. "OZ KOVO deklaruje ochotu zúčastňovať sa týchto vyjednávaní a hľadať spoločné prieniky v návrhoch oboch odborových organizácií," uviedla Benediková, podľa ktorej Smolinský na rokovaní spochybnil legitimitu zástupcov vyjednávacieho tímu OZ KOVO a tvrdohlavo trvá na tom, aby OZ KOVO predložila počet svojich členov v automobilke. "Keďže pán Smolinský sám odmietol rešpektovať rozhodnutie okresného súdu v Bratislave a neodovzdal dokumentáciu OZ KOVO, v rámci ktorej je zahrnutá evidencia jej členov, znemožňuje splnenie požiadavky, ktorú sám kladie. Preto akékoľvek obviňovanie OZ KOVO, že chce blokovať a sabotovať proces kolektívneho vyjednávania je nezmysel," uviedla Benediková.



Predseda Moderných odborov Volkswagen ale argumentuje tým, že zástupcom OZ KOVO navrhol, aby originály odhlášok spolu prerátali za účasti notára. Takúto možnosť však podľa Smolinského OZ KOVO odmietlo. "Ak by sme pristúpili na návrhy, ktoré pán Smolinský predkladá dnes, legitimizovali by sme jeho protiprávny postup," skonštatovala Benediková.



V prípade, že odborári nedospejú k dohode, zamestnávateľ má povinnosť osloviť ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby poverilo rozhodcu, ktorý následne určí, ktorá odborová organizácia bude pokračovať vo vyjednávaní o kolektívnej zmluve. Ak by ani napriek tomu vedenie automobilky a odborári do konca marca neuzavreli novú kolektívnu zmluvu pre tento rok, pre zamestnancov by naďalej platila zmluva vyjednaná pre rok 2016.