HRABUŠICE 30. apríla (Webnoviny.sk) - Roklina Suchá Belá je opäť prístupná turistom. Ako agentúru SITA informovala starostka obce Hrabušice Jana Skokanová, výdatné dažde v uplynulých dňoch spôsobili problémy aj v Slovenskom raji. Jednu z najnavštevovanejších roklín, Suchú Belú, museli pracovníci Horskej služby Slovenský raj uzavrieť potom, čo padnutý strom poškodil kovové technické zariadenie na tejto turistickej trase. Roklinu sa v rýchlom čase podarilo sprístupniť a turisti tak opäť môžu spoznávať krásy krásy prírody na východnom Slovensku. "Som veľmi rada, že sa roklinu vďaka pracovníkom Horskej služby Slovenský raj podarilo v tak krátkom čase sprístupniť. Počas prvomájového predĺženého víkendu totiž do Slovenského raja, a zvlášť do rokliny Suchá Belá, mieria tisícky turistov," povedala starostka obce Hrabušice Jana Skokanová. .

