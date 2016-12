Rok 2016 bol podľa sestier pre zdravotníctvo premárnený

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Rok 2016 bol pre zdravotníctvo ďalším premárneným rokom, keď sa rezort neozdravil, ale naopak, je ešte chorľavejší ako rok predtým. Zhodnotila uplynulý rok pre agentúru SITA prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.



"Zdravotníci, pacienti, ale aj celá verejnosť vkladala veľké nádeje do nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý mal ako krízový manažér zachrániť tento potápajúci sa rezort. Je však pravdou, že zatiaľ je relatívne skoro hodnotiť pôsobenie ministra zdravotníctva," konštatovala prezidentka.



Systém má fungovať aj pre zdravotníkov



Na druhej strane je podľa nej už čas, aby šéf rezortu predstavil jasnú koncepciu vývoja v zdravotníckom sektore, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť k spokojnosti pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov tak, aby sa zastavilo zadlžovanie zdravotníctva a zároveň odlev kvalifikovaného personálu do zahraničia.



Ako Lazorová pripomenula, sestry a pôrodné asistentky sa na prelome rokov 2015 a 2016 zapojili do hromadných výpovedí. Chceli upozorniť na zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve a donútiť politikov k tomu, aby sa vážne zaoberali zmenou riadenia zdravotníctva a nastavili systém tak, aby fungoval efektívne nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov.



"A za to si treba tieto sestry vážiť, lebo aj za cenu osobných a profesionálnych strát urobili krok, ktorým prišli o prácu, istoty a rodinnú pohodu. Žiaľ, bývalý minister zdravotníctva Viliam Čislák sa snažil túto situáciu zľahčovať a zavádzal verejnosť nepravdivými informáciami o výške platov sestier, ako aj o dobrom fungovaní nemocníc, kde sa sestry do výpovedí zapojili, pričom každému bolo jasné, že to tak nie je. Zdravotníctvo prezentoval ako rezort, v ktorom všetko funguje," upozornila Lazorová.



Pochybné nákupy a prenájmy zdravotníckych zariadení



Zo štatistických ukazovateľov domácich aj medzinárodných je podľa nej pritom zrejmé, že slovenské zdravotníctvo vykazuje nízku kvalitu a efektivitu vzhľadom na finančné zdroje, ktoré doň putujú. Rok 2016 sestrám priniesol zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre ministerstva zdravotníctva a vymenovanie riaditeľky tohto odboru - sestry na základe návrhu komory.







"Veľkým mínusom v slovenskom zdravotníctve v roku 2016 boli určite aj pochybné nákupy a prenájmy zdravotníckych zariadení, ako sú kauza predraženého nákupu v bratislavskej Nemocnici sv. Michala, či nákup predražených CT prístrojov žilinským VÚC. Treba taktiež spomenúť rekordnú stratu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, zbabraný projekt elektronických preukazov poistenca či neuveriteľné pôsobenie kliniky maséra Pavla Kostku," zhrnula Lazorová.