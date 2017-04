Roger Federer nemôže byť šťastnejší, teraz si znova dopraje pauzu

Comebackové obdobie sa skončilo

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Švajčiarskemu grandslamovému rekordérovi Rogerovi Federerovi sa ohurujúcim spôsobom zúročuje vynechanie druhej polovice tenisovej sezóny 2016. Už po troch mesiacoch tohto súťažného ročníka prakticky niet pochýb, že minimálne prvú polovicu sezóny 2017 do parížskeho Roland Garros (28. mája - 11. júna) vrátane bude mať najúspešnejšiu zo všetkých.Až do spomenutej antukovej súčasti veľkej štvorky pritom ani nehodlá hrať. Tridsaťpäťročný bazilejský rodák Federer si na melbournských Australian Open pripísal 18. trofej z Majors, prvú od Wimbledonu 2012, a teraz po 11 rokoch tretí raz vo svojej kariére zvládol dvojkombináciu Indian Wells - Miami. V singlovom renkingu sa tento rok posunul zo 16. už na 4. miesto, ešte pred mesiacom "len" uzatváral Top 10."Stúpam nahor a v prvom rade chcem zostať zdravý. Keď som fit a cítim sa dobre, dokážem produkovať takýto tenis," podotkol podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Federer po svojom triumfe 6:3, 6:4 nad Rafaelom Nadalom v nedeľňajšom finále na Floride. Španielskeho odvekého rivala zdolal štvrtý raz za sebou, tretíkrát tento rok."Comebackové obdobie sa týmto skončilo. Teší ma, že sa mi počas neho nestalo nič vážnejšie. Na kurte to bola jazda ako zo sna, mimo neho tiež. Môj organizmus zareagoval veľmi dobre a, samozrejme, nemôžem byť šťastnejší," skonštatoval Federer, ktorý si vlani od leta doliečoval operované ľavé koleno a šetril si háklivý chrbát.

Vytvoril si osobný rekord

Prvá priečka v rebríčku nie je nereálna

"Najprv som bol napätý, ako to s tým kolenom bude v Austrálii. Potom som si kládol otázku, čo moje telo povie na Blízkom východe. A následne na pacifickom pobreží, atlantickom pobreží... Je to kopa cestovania, koleno dokáže stvárať zvláštne veci, keď putujete sem-tam a absolvujete medzikontinentálne lety, všetky tie veci okolo. Nie je to tak, že prídem domov a dám si horúcu sprchu - treba veľa cvičení a masáží, kvalitný spánok. Musím sa správať veľmi profesionálne, aby som každé ráno mohol vstať a byť v stave súperiť," upozornil Federer."Pri rozohrávke pred finále som povedal môjmu koučovi Severinovi Lüthimu, že ak by som bol v takejto pozícii len v Miami, čiže bez Indian Wells, bez Austrálie, aj tak by som bol veľmi spokojný. Mám však ešte oveľa viac," netajil Federer pokornejšie očakávania po výluke. V zázemí má aj Chorváta Ivana Ljubičiča, ktorého premohol v miamskom finále 2006."Keď , môžete sa spoliehať na sebavedomie, ktoré z toho vyvstáva. Prenesie vás cez veľa náročných zápasov, na ktoré si čoskoro nik ani nespomenie," upozornil Federer.V 3. kole v Key Biscayne , v osemfinále zvládol dva tajbrejkové sety so Španielom Robertom Bautistom-Agutom, , si utvoril osobný rekord podľa počtu loptičiek v dueli hranom na dva získané sety (270). V Miami dosiahol štatistiku 6:1 v setoch, ktoré doputovali do tajbrejku."Myslím si, že bez diskusie profitujem z toho sebavedomia a aj zo správneho vnútorného rozpoloženia. Som schopný vložiť všetku energiu do konkrétneho zápasu a nenechať sa vyrušiť ničím, čo sa okolo mňa deje," rekapituloval Federer, týkalo sa to aj finále, v ktorom znížil vo vzájomke s Nadalom na 14:23 (na tvrdom povrchu vedie 10:9): "Usiloval som sa prízvukovať si, aby som hral uvoľnene. Zvládnuť to ešte raz, nabehnúť tam a byť gurážny v dôležitých okamihoch. Podarilo sa mi to. Celkovo to bola štyri týždne trvajúca výzva udržať si koncentráciu na takto dlhý čas."Keď v rokoch 2005 a 2006 získal Federer tzv. Sunshine Double, sezónu zhodne ukončil na prvej priečke v renkingu. Má tohtoročnú zápasovú bilanciu 19:1, jeho najlepší vstup bol v sezóne 2005 - 35:1. Zatiaľ jedinú tohtoročnú prehru utrpel "maestro" 1. marca od Rusa Jevgenija Donského v osemfinále v Dubaji v SAE, pričom nevyužil tri mečbaly.Federer by, pochopiteľne, privítal prípadný návrat na vrchol svetového rebríčka, ale nehodlá tomu podriadiť svoj program a prístup. "Roger bol koncoročnou jednotkou päťkrát a z toho v štyroch prípadoch viedol po Miami bodovanie Race. Po finále s Nadalom zopakoval, že už nemá 24 rokov a pravdepodobne najbližšie bude hrať až na Roland Garros. Vynechá teda tri podujatia Masters 1000, ale stále sa môže stať jednotkou, ak vyhrá jednu z troch zostávajúcich grandslamových akcií, čo určite je predstaviteľné," analyzoval popredný tréner Brad Gilbert pre ESPN."V tejto chvíli ´Fed´ má vyššiu než 50-percentnú šancu, že ukončí sezónu ako jednotka. Keď sa pozriete, ako ďaleko sú v Race za ním ´Djoker´ a Murray, podľa mňa sa to redukuje naňho a ´Rafu´," dodal Gilbert, ktorý kedysi viedol Američana Andreho Agassiho, vo veku 33 rokov a 4 mesiace dosiaľ najstaršieho lídra. Švajčiar naposledy bol jednotkou v októbri 2012, spolu má za sebou rekordných 302 týždňov panovania.Federer vedie v Race, ktoré indikuje koncoročnú hierarchiu, o 1810 bodov pred Nadalom. Na ilustráciu: grandslamový triumf má hodnotu 2000 bodov. Španiel sa vzhľadom na svoju jasnú preferenciu najpomalšieho povrchu a účinnosť na nej možno dostane v tomto štádiu pred regenerujúceho Švajčiara, ale ešte príde tráva, americké "hardy" a prevažne halová jeseň na tvrdom povrchu, čo je všetko skôr rivalova parketa."Bolo by skvelé znova sa ocitnúť na najvyššej priečke, ale je to dlhá cesta," poznamenal Federer, ktorý už má na konte 91 singlových trofejí, z nich 26 na "tisíckovej" úrovni.