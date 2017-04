Rodinné SMART večery



Asi netreba zdôrazňovať, že spoločne trávený večer je stmeľujúcim momentom rodiny. Obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe plnej pracovných a školských povinností alebo voľnočasových aktivít. Ako si teda dopriať viac času s blízkymi? Základom je nehľadať zakaždým nové aktivity. Kino, kaviarne alebo nákupné centrá sú príjemným spestrením, no nemusia byť rutinou. Miesto toho si radšej užite to, čo máte priamo „pod nosom“. Kým k nám zavítajú teplé letné večery, ktoré človeka priam nútia vyjsť von, je oveľa ľahšie porozprávať sa alebo zahrať s deťmi v pohodlí domova. Blízke osoby, obľúbená stolová hra a niečo na prekusnutie – to úplne stačí na zrelaxovanie a dobitie energie do ďalšieho dňa.



Nie všetky povinnosti musia byť okamžite splnené. Neumyté okná alebo leštenie príboru môže chvíľu počkať. Čas, ktorý trávime s našimi blízkymi by sme nemali zanedbávať. Dôležité je nájsť balanc medzi domácimi prácami a aktivitami s rodinou. Preto si nastavte systém a rozdeľte povinnosti medzi všetkých členov domácnosti. Nebojte sa do procesu zapojiť aj najmladších alebo partnera. Každý bude mať na starosti svoj „rajón“, o ktorý sa bude patrične starať. Ak spojíte sily, získate viac času na spoločné chvíle..



Príjemný večer - to je kombinácia dobrej spoločnosti a kreatívneho nápadu na spoločnú aktivitu. Ideálne je, ak k tomu pridáme chutné a zdravé jedlo, ktoré pripravíme za pár minút. „Pre našich milovaných sa snažíme pripraviť vyváženú stravu, ktorá obsahuje potrebné vitamíny a minerály. To nám občas zaberie viac času, ako sme plánovali. V dnešnej dobe však existujú riešenia, ktoré vám zabezpečia chutnú a rôznorodú stravu,“ hovorí MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, odborník kampane „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme“.



„Pripraviť chutnú a telu-prospešnú večeru nemusí zabrať hodiny prípravy v kuchyni. Základom je, aby obsahovala ovocie a zeleninu. Podľa WHO by sme mali skonzumovať minimálne 5 porcií za deň. Ak ich nemáte po ruke, alebo sa vám jednoducho nechce šúpať a krájať, sú aj iné riešenia ako doplniť potrebné vitamíny a živiny. Jednu porciu môžeme nahradiť 100% džúsom alebo pyré, ktoré obsahujú presne to zloženie ako ovocie alebo zelenina, z ktorej sú vyrobené. Netreba zabúdať, že tieto produkty v sebe neobsahujú žiadne pridané cukry, farbivá alebo konzervačné látky,“ vysvetľuje MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.Kampaň „Džúsy a pyré. Vitamíny v