Rodičia detí z Čistého dňa opäť vyzvali Blahovú na diskusiu

GALANTA 6. januára (WebNoviny.sk) – Rodičia klientov a dospelí klienti resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante opätovne vyzvali poslankyňu SaS Natáliu Blahovú na stretnutie a otvorenú diskusiu.



Reagovali tak na jej najnovšiu aktivitu, ktorou je podnet na prešetrenie porušovania práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa, ktorý Blahová zaslala Výboru OSN pre práva dieťaťa.



,,Na nás, rodičov klientov Čistého dňa si čas nenájdete, ale písať OSN a vyjadrovať sa pre médiá ako vám ide o práva detí, si čas nájdete. My vás žiadame o stretnutie práve preto, lebo nás zaujímajú tieto deti a ich práva," napísali rodičia poslankyni.



Podľa rodičov sa poslankyňa chce zviditeľňovať



Vyčítajú jej, že klientom Čistého dňa narušila rozvoj ich osobnosti a resocializáciu. Podľa rodičov sa poslankyňa Blahová chce len zviditeľňovať v médiách na úkor zariadenia Čistý deň. Stanovisko rodičov agentúre SITA poskytla Monika Jánošková. Blahovú na stretnutie a diskusiu vyzvali už viackrát. Zatiaľ sa s ňou stretli len jediný raz, začiatkom novembra počas poslaneckého prieskumu priamo v Galante.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) podľa Blahovej neuplatňuje všetky svoje možnosti a nástroje na ochranu práv detí. Poukazuje pritom na kauzu údajného zneužívania detí v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante a na fakt, že ministerstvo práce mu do dnešného dňa neodobralo akreditáciu. Keďže rezort práce podľa nej priamo zodpovedá za zariadenia, ktorým akreditáciu udeľuje, svojím nekonaním ohrozuje deti na ich právach.



"Preto som považovala za nutné informovať Výbor OSN pre práva dieťaťa o tomto prípade trestuhodného zanedbávania povinností zo strany orgánov štátnej správy a požiadať ho o šetrenie a intervenciu v tejto závažnej situácii," skonštatovala.



Zariadeniu hrozí odobratie štátnej akreditácie



Resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante hrozí odobratie štátnej akreditácie po tom, ako poslankyňa NR SR Natália Blahová zverejnila informácie o údajnom sexuálnom zneužití maloletej klientky v zariadení. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj ďalšie podobné prípady.



Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Opoziční poslanci medzitým upozornili na ďalšie prípady bývalých klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí hovoria o zneužívaní chovancov. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva.



Akreditačná komisia odporučila ministerstvu sociálnych vecí odobrať Čistému dňu akreditáciu pre nedostatky, ktoré boli v stredisku v minulosti zistené. Deti by v takomto prípade boli premiestnené do iných zariadení. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie zo strany strediska, ktoré vedie. Všetci zamestnanci aj klienti Čistého dňa podľa neho spolupracujú so všetkými kontrolami, ktoré sa o zariadenie zaujímajú.