BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Americká rocková kapela Linkin Park zverejnila skladbu Battle Symphony.Nahrávka je druhou ukážkou z ich očakávaného siedmeho štúdiového albumu One More Light, ktorý vyjde 19. mája. Formácia k piesni ponúkla aj lyric video..Kapela zo svojej novej štúdiovky predstavila s videoklipom aj singel Heavy, v ktorom hosťuje americká speváčka Kiiara. Spomínaný album sa dostane na trh na CD aj vinyle. Linkin Park plánujú novinku podporiť aj na turné.

Linkin Park vznikli v roku 1996 v Kalifornii a v súčasnosti v nej pôsobia Chester Bennington, Mike Shinoda, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell a Joe Hahn. Na konte majú albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012) a The Hunting Party (2014).



Skupina vydala aj niekoľko EP nahrávok, živákov, dve kompilácie či dva remixové albumy. Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What Ive Done.

Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.