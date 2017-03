Robert Fico mal prejav na sneme ČSSD, vyslúžil si potlesk postojačky

BRNO 11. marca (WebNoviny.sk) - Na výstavisku v Brne pokračoval v sobotu druhým dňom zjazd Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Strana si na ňom ešte v piatok zvolila nové vedenie a dnes schválila dlhodobý program, z ktorého budú vychádzať jej priority pre tohtoročné voľby do Poslaneckej snemovne, informovala česká spravodajská televízia ČT24.



Dlhodobý program pol roka pripravoval minister zahraničia Lubomír Zaorálek. Sociálna demokracia v dokumente napríklad kritizuje nízku úroveň daní. Dokumentom sa podľa Zaorálka prelína snaha regulovať ekonomickú moc a jej vplyv na politiku. Na 43 stranách sa píše aj o daniach, medziach privatizácie či o budúcnosti pracovného trhu v digitálnej ére. .



Fico gratuloval medzi prvými



V dopoludňajšom bloku sa diskutovalo o kríze dôvery ľudí voči politike a demokracii. Delegátov ČSSD prostredníctvom videodkazu pozdravil rakúsky kancelár Christian Kern, popoludní potom aj slovenský premiér Robert Fico.



Fico, ktorý zastupoval v piatok českého premiéra Bohuslava Sobotku na neformálnom rokovaní špičiek 27 krajín EÚ bez Veľkej Británie, gratuloval Sobotkovi k znovuzvoleniu medzi prvými.



"Blahoželám k fantastickým výsledkom, ktoré dosahujete. A je potrebné hrdo a statočne povedať, že je to predovšetkým vďaka tomu, že tri roky vediete českú vládu. U nás na Slovensku vnímame Českú republiku ako oázu stability, prosperity, pokoja a dôveryhodnosti," vyhlásil Fico v Brne, citovala ho ČT24. Fico si za svoj prejav vyslúžil od delegátov ČSSD potlesk postojačky.



Pozitívny a silný zjazd



Bohuslav Sobotka poďakoval Robertovi Ficovi za podporu i za to, že ho zastupoval v piatok na summite EÚ. "Ale myslím, že to nebolo zložité, pretože naše krajiny majú jednak vynikajúce vzťahy, ale tiež veľmi podobné názory na množstvo otázok."



"Máme za sebou pozitívny a silný zjazd," zakončil Sobotka 39. zjazd ČSSD s tým, že katastrofické scenáre sa nenaplnili.



Premiér Sobotka v prvý deň zjazdu ČSSD v Brne obhájil funkciu predsedu strany po tom, ako získal 67 percent hlasov. Presadil aj svoju predstavu o tíme podpredsedov. Sobotkovou pravou rukou zostáva minister vnútra Milan Chovanec.







