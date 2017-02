Rihanna mala 30. singel v prvej desiatke Billboard Hot 100

Barbadoská speváčka Rihanna zaznamenala 30. skladbu v prvej desiatke amerického singlového rebríčka Billboard Hot 100. Podarilo sa jej to....

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Barbadoská speváčka Rihanna zaznamenala 30. skladbu v prvej desiatke amerického singlového rebríčka Billboard Hot 100. Podarilo sa jej to vďaka piesni Love On The Brain, ktorá sa v aktuálnom vydaní Billboardu posunula z trinástej na ôsmu priečku. Dvadsaťdeväťročná interpretka tak prekonala zosnulého speváka Michaela Jacksona, ktorý mal ako sólový interpret v top 10 spomínaného rebríčka 29 skladieb.



Pred Rihannou sú tak už iba The Beatles s 34 skladbami a Madonna s 38. The Beatles zároveň dosiahli métu 30 piesní v prvej desiatke najrýchlejšie, keď na to potrebovali iba päť rokov, deväť mesiacov a dva týždne. Rihanna to stihla za desať rokov, sedem mesiac a dva týždne, čo je druhý najkratší čas. Madonne to trvalo najdlhšie, a to dvanásť rokov, osem mesiacov a dva týždne. .







Robyn Rihanna Fenty sa ako 16-ročná presťahovala z Barbadosu do USA.



Debutovala v roku 2005 albumom Music Of The Sun, s ktorým sa rovnako ako s ďalšími siedmimi štúdiovkami prebojovala do prvej desiatky albumového rebríčka Billboard 200. Ten však po prvý raz dobyla až s albumom Unapologetic a tento úspech sa jej podarilo zopakovať aj s najnovšou nahrávkou Anti (2016).



Je držiteľkou ôsmich cien Grammy, dvanástich American Music Awards vrátane Icon Award, dvoch BRIT Awards a desiatok ďalších ocenení. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Bojová loď (2012), To je koniec! (2013) a Annie (2014).



Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.