Říha: Pre mladíkov by bolo najlepšie, keby Slovan mal B-tím

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Tréner hokejistov Slovana Bratislava Miloš Říha si myslí, že pre rozvoj mladých hráčov v tomto klube by bolo ideálne, keby mali belasí B-mužstvo účinkujúce v najvyššej slovenskej súťaži Tipsport lige. Slovensko má mnoho mladých hráčov. Pôsobia vo Švédsku, Fínsku, u nás v Slovane, rozhovoril sa 58-ročný rodák z českého Přerova na túto tému a vzápätí dodal: "Najlepšie by bolo, keby Slovan mal ´béčko´ a hral slovenskú extraligu. Myslím si, že to by bol ďaleko ľahší krok pre mladých hráčov ako teraz."



Podľa Říhu chýba mladým hráčom väčšia herná vyťaženosť. Z tohto dôvodu nemôžu poriadne napredovať. "Prax im naozaj chýba a je to vidieť. V extralige by určite odohrali polovicu, niekedy možno aj celú tretinu. Každopádne, myslím si, že každý z mladíkov by si mal vážiť, keď nastúpi hoci len na jednu, dve či tri minúty a na ľade by mali odovzdať to, čo sa od nich žiada. Záleží iba na nich, ako sa k tomu postavia," doplnil skúsený odborník. .



Niekdajší lodivod Avangardu Omsk či SKA Petrohrad prezradil, že existencia B-tímu Slovana bola reálna už pred touto sezónou. "Sponzor nám to oddialil a nakoniec na to neboli financie. Predsa len, stojí to určitú čiastku. Nie je to iba o zvýšení počtu hráčov. Potrebujete kompletný realizačný tím. Mužstvo musí niekde trénovať, mať svoje zázemie, bude musieť cestovať. Všetko niečo stojí," upozornil Říha.



Tohtosezónne merania síl o Gagarinov pohár v KHL budú bez hráčov Slovana Bratislava. Slovenský zástupca má po 58 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 80 bodov, v tabuľke Západnej konferencie už nebude lepší ako deviaty.