Říha dostal trest, bežal pomôcť po krutom faule na Nedorosta

MOSKVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Športovo-disciplinárna komisia Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) zastavila na tri zápasy činnosť za zranenie Václava Nedorosta zo Slovana Bratislava útočníkovi Avtomobilistu Jekaterinburg Anatolijovi Golyševovi.



Trestu sa nevyhol ani tréner Slovana Miloš Říha, ktorý nemôže v piatok v súboji proti Barysu Astana na striedačku.



Golyševovi za zákerný faul na Nedorosta, po ktorom má útočník ťažký otras mozgu a čaká ho nešpecifikovaná pauza, dali rozhodcovia stredajšieho súboja v Bratislave trest na 5 minút plus do konca stretnutia za napadnutie hlavy a krku. Po zhliadnutí videozáznamu sa disciplinárna komisia rozhodla preklasifikovať priestupok na útok na hráča neovládajúceho puk. V súlade s disciplinárnym poriadkom rozhodla o suspendácii na tri stretnutia a nezverejnenej finančnej pokute.



Zranenému Nedorostovi utekal na pomoc aj tréner Slovana Miloš Říha, za opustenie hráčskej striedačky mu disciplinárka udelila dodatočný trest do konca stretnutia. Keďže je to už druhé podobné vylúčenie, Říhovi zastavili činnosť na jeden zápas a dostal aj finančný trest.



Informácie zverejnil web KHL.