Richter: Správa ombudsmanky o deťoch je politicky motivovaná

Minister Ján Richter síce nesúhlasí s argumentmi a závermi ombudsmanky, no pripúšťa, že v oblasti sociálno-právnej ochrany je čo zlepšovať.BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Správa ombudsmanky Jany Dubovcovej o nedostatkoch vedúcich k závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí pri postupoch orgánov sociálnoprávnej ochrany je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera politicky motivovaná a obsahuje subjektívne názory.



Dubovcová podľa Richtera zvolila "mediálnu a politickú istotu", keď si ako príklady pochybení zobrala dve medializované kauzy, a to resocializačné zariadenie Čistý deň a detský domov PETO. "Správa, ktorá sa má podľa názvu venovať orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, obsahuje subjektívne názory na dve vybrané zariadenia," vyhlásil minister s tým, že závery správy sa neopierajú o spoľahlivo zistený stav vecí. .



Richter podľa vlastných slov síce nesúhlasí s argumentmi a závermi ombudsmanky, no pripúšťa, že v oblasti sociálno-právnej ochrany "je čo zlepšovať". "Tento systém je v neustálom vývoji. Nesúhlasím ale s dehonestáciou až kriminalizáciou celého systému," vyhlásil a dodal, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prijíma legislatívne aj nelegislatívne opatrenia.



Novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí



Ministerstvo podľa Richtera zvyšuje administratívne kapacity a ich odbornosť, zavádzajú sa nové prvky sociálnej kurately. Prehodnocuje tiež zavedenie modernej a efektívnej kontrolnej činnosti v tejto oblasti.



Rezort plánuje v septembri tohto roka predložiť novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí, ktorá podľa štátneho tajomníka Braňa Ondruša stanoví nové personálne a profesijné štandardy, maximálny počet klientov resocializačných zariadení a taktiež spresní ich resocializačný program.



Na kritiku ombudsmanky, že deti pred umiestnením do resocializačných zariadení neprechádzajú potrebnou diagnostikou a detoxikáciou, Ondruš zdôraznil, že na tomto už pracuje trojrezortná komisia MPSVR, ministerstva zdravotníctva a ministerstva spravodlivosti, ktorej úlohou je zabezpečiť možnosti "súvislého prechodu medzi liečbou a resocializáciou".



Rezort sa tiež snaží zlepšiť sledovanie výkonu rozhodnutia súdu zo strany orgánov sociálno-právnej ochrany detí tak, aby bolo možné osobne i neohlásene kontrolovať kompletnú starostlivosť o dieťa umiestnené v takomto zariadení.



Mimoriadna správa ombudsmanky



V správe ombudsmanka upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd pri umiestňovaní detí do resocializácie a do detských domovov, a následne do profesionálnych rodín. "Najzávažnejšie nedostatky vidím v rozhodovaní o umiestňovaní detí do jednotlivých typov starostlivosti, pokiaľ ju organizuje štát," uviedla Dubovcová s tým, že v tomto prípade je štát zastúpený MPSVR.



Ďalším veľkým problémom je absencia kontroly. "Tieto systémy nemajú vybudovaný systém nezávislej vnútornej alebo vonkajšej kontroly toho, aká je deťom poskytovaná starostlivosť," uviedla ombudsmanka s tým, že na takúto kontrolu neexistujú vypracované postupy a nie sú určené kompetentné orgány.



Ako príklad uviedla prípad resocializačného strediska Čistý deň v Galante, kde príslušné orgány vedeli o podnetoch o porušovaní práv detí už od roku 2014, no riešiť to začali až o dva roky neskôr. Prieskum ombudsmanky pritom potvrdil, že problémom nie je iba toto resocializačné stredisko, no celý systém podľa nej trpí mnohými nedostatkami, ktoré umožňujú porušovanie základných práv detí.



V správe Dubovcová konštatovala, že deti pred umiestnením do resocializačných zariadení neprechádzajú potrebnou diagnostikou a detoxikáciou a pri výbere vhodného zariadenia stoja inštitucionálne potreby orgánov nad záujmami dieťaťa. Kritizovala tiež skutočnosť, že dĺžku pobytu v resocializačných zariadeniach často určujú práve tieto zariadenia samotné, čím vzniká podozrenie, že nekonajú v záujme dieťaťa, ale vo vlastnom finančnom záujme.