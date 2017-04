Richter považuje návrh na jeho odvolanie za dehonestáciu inštitútu vyslovenia nedôvery členovi vlády

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter považuje opozičný návrh na jeho odvolanie v parlamente za dehonestáciu inštitútu vyslovenia nedôvery členovi vlády. Ako povedal v rozprave v NR SR, predkladatelia sa v ňom neštítia klamať bez relevantných argumentov.





„Opozícia sa rozhodla proti vláde vyvolávať negatívne vášne a zneužívať city ľudí. Vtedy netreba používať argumenty. Treba ich len predniesť dramaticky a len útočiť s použitím najprimitívnejších úderov pod pás. Aby zostal len špinavý politik,“ konštatoval..





Podľa Richtera podozrenie, že má osobný alebo politický záujem, aby zariadenie Čistý deň nebolo zrušené a tiež tvrdenie, že v ňom naďalej dochádza k poškodzovaniu maloletých, sú schémy, podľa ktorých, si treba najskôr niečo vymyslieť, potom to opísať obludnými výrazmi a potom z toho vyrobiť obvinenie.



„Neexistuje ani len jeden, aspoň nepriamy dôkaz, že by som sa kontaktoval s predstaviteľmi Čistého dňa, nikdy som toto zariadenie nenavštívil,“ povedal. Zároveň minister upozornil, že predsedom správnej rady zariadenia je bývalý poslanec NR SR za SDKÚ Zoltán Horváth, ktorý bol kedysi koaličný partner súčasnej opozície a nie jeho.



Rozhodnutia súdov



Richter odmieta, že by bol v zariadení narušený zdravý vývoj detí. Svedčia o tom podľa neho viaceré rozhodnutia súdov. Richter tiež upozornil, že nie sociálna kuratela, ale súd rozhodol, že nemá byť premiestnené dievča, ktoré údajne malo v zariadení sexuálny styk.



„Nakládli ste na mňa obludné obvinenia, pričom si neoverujete overiteľné fakty, ktoré vaše obvinenia vyvracajú. Ste to práve vy, konkrétni poslanci, ktorí ste urobili z detí nástroj vášho politického boja. Rozhodli ste sa zlikvidovať ma najpodlejším spôsobom. Vyvolaním vášní. Čím lepšie sa dajú vyvolať vášne ako je zneužívanie a týranie detí?“ opýtal sa.



29 faktických poznámok



Natáliu Blahovú z SaS minister vyzval, aby sa ospravedlnila sociálnym kurátorom. Chce, aby sa vyjadrila, či dievčatá za výpovede boli uplatené.



„Pani Blahová, hovorili ste o týraní, neváhajte a konajte. Dajte podklady orgánom činným v trestnom konaní,“ vyzval poslankyňu minister.



Richter zároveň oznámil, že do konca roka vzniknú dve štátne resocializačné zariadenia. Jedno by malo vzniknúť na východnom a druhé na západnom Slovensku.



Richterovo vystúpenie vyvolalo 29 faktických poznámok. Podľa Ľubomíra Galka (SaS) by Richter nemal byť odvolávaný, ale mal by stáť pred prokurátorom.