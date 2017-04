Riaditeľ CIA prirovnal WikiLeaks k nepriateľskej spravodajskej agentúre

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby Mike Pompeo vo svojom prvom verejnom prejave od nástupu do funkcie odsúdil webový portál....

WASHINGTON 14. apríla (WebNoviny.sk) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby Mike Pompeo vo svojom prvom verejnom prejave od nástupu do funkcie odsúdil webový portál WikiLeaks a jeho zakladateľa, Austrálčana Juliana Assangea.



Tisícky zverejnených dokumentov .



Bývalý republikánsky kongresman povedal, že WikiLeaks sa "správa ako nepriateľská spravodajská agentúra", informovala tlačová agentúra AP. "Assange a jeho sorta" tvrdia, že konajú v mene slobody a súkromia, ale v skutočnosti je ich cieľom "zväčšenie osobnej moci prostredníctvom zničenia západných hodnôt", povedal Pompeo.





, ktoré údajne odhaľujú tajomstvá o kyberšpionážnych nástrojoch používaných CIA pri prenikaní do cieľových počítačov, mobilných telefónov a chytrých televízorov.



Vyjadrenie Pompea je v ostrom protiklade so slovami prezidenta Donalda Trumpa. Ten pred prezidentskými voľbami prejavil potešenie nad tým, že WikiLeaks zverejnil súkromné, politicky škodlivé emaily Johna Podestu, šéfa predvolebnej kampane prezidentskej kandidátky a Trumpovej súperky Hillary Clintonovej.



Spolupráca ruskej televízie a Wikileaks



Webový portál WikiLeaks vyvoláva škandály zverejňovaním prísne tajných vládnych dokumentov. Pompeo, ktorý hovoril vo washingtonskom Centre pre strategické a medzinárodné štúdie, poznamenal, že ruská vojenská spravodajská služba využila WikiLeaks na zverejnenie údajov získaných kyberšpionážou proti národnému výboru Demokratickej strany.



CIA podľa jeho slov tiež zistila, že ruská štátna televízia aktívne spolupracovala s WikiLeaks. "Kým my robíme čo vládzeme, aby sme potichu zbierali informácie o tých, ktorí predstavujú veľmi reálne hrozby pre našu krajinu, jednotlivci ako Julian Assange a Edward Snowden sa usilujú využiť tieto informácie, aby si urobili meno" a "nezáleží im na životoch, ktoré ohrozujú alebo škodách, ktoré spôsobujú národnej bezpečnosti," zdôraznil Pompeo.



,