Režisér Martin Dolenský zahynul pri autonehode

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Vo veku 47 rokov zomrel český režisér Martin Dolenský. Smutnú správu potvrdila portálu iDNES.cz jeho sestra a dodala, že brat zahynul pri autonehode. Podľa policajnej správy došlo k nehode 6. apríla v podvečer pri obci Hořesedly, keď 47-ročný vodič z neznámych príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne stretol s nákladným autom s návesom.



Po náraze sa osobné auto vrátilo do pravého pruhu, kde vrazilo do ďalšieho auta. Nikto iný sa pri nehode nezranil. Dnes by mali vykonať pitvu..



Martin Dolenský vyštudoval réžiu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Na konte má snímky ako Chyťte doktora (2007), O bílé paní (2008), O království z nudlí a štěstí bez konce (2009), Můj vysvlečenej deník (2012) alebo Pravý rytíř (2016). Podieľal sa tiež na seriáloch Vyprávěj (2009 - 2013) alebo Špačkovi v síti času (2013). Pracoval na dokumentoch Bylo nám s ním dobře (2002), Paní Olga (2006), Polibek Alexandra Dubčeka (2007), Dlouhý půst Marty Kubišové (2008) a ďalších.



Informácie pochádzajú z webstránok www.idnes.cz a www.blesk.cz.