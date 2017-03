Reprezentácia v Senci zatiaľ bez Hamšíka, Rusnáka a zraneného Lobotku

SENEC 20. marca (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Senci 21 z 24 nominovaných hráčov počas pondelkového popoludňajšieho zrazu národného tímu pred nedeľňajším zápasom na Malte (26. 3. o 20.45 h v Ta Qali) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. V Kozákovom kádri nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel. Miestenku získali tiež Milan Škriniar, Matúš Bero, Albert Rusnák a Stanislav Lobotka, členovia úspešnej reprezentácie do 21 rokov.





"Nie je tu Hamšík, ktorý príde večer okolo siedmej, Rusnák popoludní priletí do Viedne, no by mal stihnúť večerný tréning. Lobotka si počas víkendu poranil členok a v Dánsku dnes absolvuje vyšetrenia," skonštatoval kormidelník SR. V jeho výbere na súboj proti Malte pre zranenia nie sú Viktor Pečovský z MŠK Žilina a ani Ondrej Duda z Herthy Berlín. Asistent trénera Štefan Tarkovič na margo zraneného stopéra Jána Ďuricu doplnil:.



"Urobili sme maximum pre to, aby sme Jana pripravili na tento zraz. Či bude k dispozícii, je otázka nasledujúcich dvoch dní. Do dvoch dní sa rozhodneme, či bude v stave, aby mohol podať plnohodnotný výkon."



Utorok večer si spestria anketou Futbalista roka



V utorok večer si slovenskí reprezentanti spestria prípravu na kvalifikačný súboj účasťou na slávnostnom vyhlásení ankety Futbalista roka 2016. Obhajcom prvenstva je kapitán SSC Neapol Hamšík.



"Minulý rok bol jeden z najúspešnejších v histórii samostatného Slovenska, pokiaľ ide o futbal. Áčko hralo krásny šampionát vo Francúzsku, postúpilo zo skupiny, postúpila aj dvadsaťjednotka. Aj mládežnícke kategórie boli úspešné. Myšlienkami som niekde inde, ale môžem povedať, že som nehlasoval z toho dôvodu, že nie je dobré, aby som toho či iného hráča uprednostnil. Dlho s týmito chlapcami spolupracujem. Myslím si, že vyhrá Marek Hamšík," uviedol rodák z Matejoviec nad Hornádom Kozák.



Slovákom patrí 3. priečka v tabuľke F-skupiny



Slovákom patrí po minuloročnej časti kvalifikácie MS a štyroch odohraných kolách 3. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1) a trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0). Anglicko je s desiatimi bodmi lídrom "efka", Slovinsko má osem bodov, Slovensko šesť, Litva päť a Škótsko štyri. Malta zatiaľ nebodovala.



"S Maltou sme hrali v Žiline pred kvalifikáciou ME 2016. Urobila pokrok, pokiaľ ide o organizáciu hry, prechodovú fázu. Má hravých futbalistov, južanské typy, to vieme. Čakajú na úspech, blízko k nemu mali v súboji so Slovinskom aj proti Litve. Bude záležať na nás, ako k tomu zápasu pristúpime. Verejnosť je pripravená na ľahký duel, ale ja taký neočakávam," doplnil Ján Kozák.



Slovenská reprezentácia v tomto kalendárnom roku dosiaľ odohrala dva zápasy: išlo o neoficiálne duely, ktoré sa uskutočnili v januári v Spojených arabských emirátoch. Tím trénera Kozáka, ktorý bol zložený predovšetkým z hráčov slovenskej Fortuna ligy, v Abú Zabí podľahol ugandskému "áčku" 1:3 a o štyri dni neskôr v súboji ligových výberov neuspel ani proti Švédsku (0:6).



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na nedeľňajší zápas proti Malte:



Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Novota (Rapid Viedeň/Rak.), Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR)



Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Norbert Gyömbér (Terek Groznyj/Rus.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.)



Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka (AC Miláno/Tal.), Filip Kiss (FK Haugesund/Nór.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.)



Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)



Náhradníci:



Ján Mucha (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)



Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Lukáš Štetina (Dukla Praha/ČR)



Jakub Považanec (FK Jablonec/ČR), František Kubík (ŠK Slovan Bratislava), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.), Robert Pich (Slask Vroclav/Poľ.)



Adam Zreľák (FK Jablonec/ČR), Jakub Sylvestr (Aalborg BK/Dán.)



