Remišová: Extrémisti dostávajú od štátu viac ako mládežnícke organizácie

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) vyzýva ministra školstva Petra Plavčana (SNS), aby začal diskutovať s mládežníckymi organizáciami a aby navýšil príspevok pre tieto organizácie aspoň o milión eur.



Ako na tlačovej besede povedala Remišová, podľa nej je podpora mládeže forma prevencie proti extrémizmu..



„V roku 2016 dostali všetky mládežnícke organizácie 1,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Extrémisti, Ľudová strana Naše Slovensko dostala 3,2 milióna eur ako príspevok za voľby 2016 a príspevok na činnosť,“ porovnala Remišová príjmy, s tým, že mládežnícke organizácie sú na konci priorít v prípade financovania štátom.



Pomáhajú dobrovoľníci



Ako dodala, mládežnícke organizácie, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí zaťažuje veľká byrokracia.





„Máme šťastie, že mládežnícky sektor funguje vďaka dobrovoľníkom. Finančná podpora mládežníckych organizácií z roka na rok klesá. Kým v roku 2008 na jedného člena mládežníckej organizácie pripadalo 38 eur, v roku 2017 to je 21,97 eura na člena,“ povedala Remišová. Dodala, že koncom roka 2015 mala ĽSNS 96 členov, takže na jedného člena by pripadlo z príspevku 33-tisíc eur.



„V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala podporovať mladých a zvyšovať objem financií na aktivity v čase mimo vyučovania,“ povedala Remišová. Podľa nej podpora klesá práve tam, kde vieme, že mládež je ohrozená extrémizmom.



Výzva Plavčanovi



Remišová upozornila na ministerstvom školstva pripravovanú novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá okrem iného upravuje financovanie voľnočasových aktivít. Podľa návrhu novely sa majú zrušiť vzdelávacie poukazy.



Príspevok na záujmové vzdelávanie by mali dostať školy priamo od štátu. „Doteraz 91 percent, teda 17 miliónov eur, získali školy a deväť percent iní poskytovatelia voľnočasových aktivít. Novela dáva zdroje už iba školám a mládežnícke organizácie prichádzajú o tento doplnkový zdroj príjmov,“ vysvetlila Remišová.



„Vyzývame ministra, aby sa stretol s mládežníckymi organizáciami a diskutoval s nimi, ako im môže pomôcť,“ dodala s tým, že ministrovi poskytne odporúčania z diskusií s mládežníckymi organizáciami. „Vyzývame ho, aby navýšil podporu na úroveň roka 2008,“ uzavrela.



Reakcia ministerstva



Ministerstvo školstva v reakcii tvrdí, že mládežnícke organizácie a práca s mládežou sa dostávajú stále viac do popredia. Dôkazom sú podľa rezortu podujatia organizované priamo riadenými organizáciami rezortu školstva, ako aj projekty zamerané na elimináciu extrémizmu u žiakov.



Rezort tiež uvádza, že od 1. marca je odbor mládeže začlenený priamo pod ministra, ktorý chce riadiť a sledovať riešenie všetkých otázok týkajúcich sa štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.



Ministerstvo zároveň uvádza, že pri úprave financovania voľnočasových aktivít navrhujú v novele zákona iba zmenu spôsobu financovania, nie zmenu objemu peňazí. Rezort pritom navrhuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie a zmenu súčasného spôsobu financovania záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na paušálny systém na žiaka školy.



"Zámerom je predovšetkým zrušiť administráciu súvisiacu s vydávaním a prijímaním vzdelávacích poukazov. Príspevok na záujmové vzdelávanie sa navrhuje prideľovať len zriaďovateľom základných a stredných škôl podľa počtu všetkých žiakov školy v dennej forme štúdia, pričom sa navrhuje zohľadniť druh školy v určení hodnoty príspevku na žiaka, ktorú bude ministerstvo zverejňovať na svojom webovom sídle," uvádza ministerstvo školstva.



V prípade centier voľného času, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú žiakom základných a stredných škôl záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov, rezort navrhuje vyčleniť sumu, ktorú rozdelia medzi tieto organizácie formou výzvy o dotáciu.



Rezort pripomína, že na financovanie mládežníckych organizácií existuje niekoľko zdrojov. Hlavným sú podielové dane obcí a vyšších územných celkov, prostredníctvom ktorých územná samospráva financuje centrá voľného času.



"Napríklad obce dostanú v tomto roku v rámci podielových daní na tento účel 47 347 198 eur. Údaj o finančných prostriedkoch vynaložených zo strany VÚC na činnosť mládežníckych organizácií nie je známy, keďže sa nevyčleňujú na tento účel osobitne finančné prostriedky ako pri obciach. VÚC dostanú na školstvo v tomto roku asi 113 424 900 eur, pričom z týchto finančných prostriedkov financujú aj mládežnícke organizácie," dodáva rezort školstva.



