Remišová o predražení kompy zavádza, bránia sa vodohospodári

Tvrdenia poslankyne strany OĽaNO-NOVA Veroniky Remišovej, že nový tender na zabezpečenie verejnej dopravy medzi obcami Vojka nad Dunajom....

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Tvrdenia poslankyne strany OĽaNO-NOVA Veroniky Remišovej, že nový tender na zabezpečenie verejnej dopravy medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica neukončí predraženú prevádzku kompy, považuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) za zavádzajúce. Stanovisko VV poskytla agentúre SITA vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Stela Ištvánfyová.



Ako v pondelok vo vyhlásení upozornila Remišová, predpokladaná hodnota zákazky je ešte o 165-tisíc eur ročne vyššia ako súčasná prevádzka kompy. Súkromný dopravca v súčasnosti kompu prevádzkuje za 1 826 443 eur s DPH ročne, čo je o 1,3 milióna viac, ako keď kompu prevádzkoval štátny podnik. Hodnota novej zákazky vo verejnom obstarávaní je stanovená na 1 992 000 eur s DPH ročne. .



Nerozumejú, z akých čísiel vychádza



"Vodohospodárska výstavba sa ohradzuje voči tvrdeniam Veroniky Remišovej. Nerozumieme, z akých čísiel pri svojich hypotézach vychádza," uvádza sa v stanovisku VV, podľa ktorého Remišová porovnáva nezáväznú predpokladanú sumu so sumou vysúťaženou. Remišová sa tiež podľa stanoviska nezaoberá skutočnosťou, že sa o tretinu navýšila kapacita kompy a zlepšili technické parametre. VV ubezpečila, že cieľom novej súťaže je zabezpečenie nižšej ceny a vyššieho komfortu obyvateľov dotknutých obcí, pričom vyjadrila presvedčenie, že Remišová po vyhodnotení súťaže svoje vyjadrenia prehodnotí.



Kompu medzi Vojkou a Kyselicou prevádzkuje od júla 2015 firma Ponton City, pričom opozícia už vtedy ostro kritizovala netransparentnosť a predraženie tendra na prevádzku kompy. Vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga čelil v decembri 2015 pre túto kauzu odvolávaniu v parlamente. Zmluva so spoločnosťou Ponton City po úspešnom uskutočnení tendra zanikne.



Kvocera očakáva hlavne zníženie nákladov



Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera od verejného obstarávania očakáva hlavne zníženie nákladov s lepšími službami. "Čas uzatvorenia zmluvy skracujeme z 15 rokov na päť rokov, a teda bude možné po piatich rokoch vypísať nové verejné obstarávanie. Vysúťažená cena bude pevná a nebude sa meniť v závislosti od cien za pohonné látky," povedal Kvocera.



Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka vyhlásilo, že nezasahuje do priebehu medzinárodného tendra. Envirorezort má podľa neho len dve požiadavky. Aby sa verejné obstarávanie uskutočnilo otvorene a transparentne a aby bola verejnosť v čo najväčšej miere informovaná. Druhá podmienka je, aby výsledok verejného obstarávania rešpektoval novú dopravnú situáciu a umožnil nové technické riešenie dopravnej situácie na Žitnom ostrove, ktoré nebude závislé od poveternostných podmienok.