Rektor UKF v Nitre sa ospravedlnil za pozvanie kotlebovcov na odovzdávanie titulov

Zelenický osobne členov ĽSNS nepozná

Podujatie pripravovali vyše pol roka

NITRA 7. marca (WebNoviny.sk) – Rektor Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre Ľubomír Zelenický sa verejne ospravedlnil akademickej obci za účasť dvoch poslancov NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu na odovzdávaní titulov doctor honoris causa.Univerzita ich podľa jeho slov nepozvala zámerne ako reprezentantov extrémistickej strany, ale boli súčasťou zoznamu poslancov so vzťahom k Nitrianskemu regiónu.„Pri protokolárnom rámci i napriek niekoľkonásobnej kontrole členov prípravného výboru nepadla pripomienka o nevhodnosti výberu pozvaných hostí a túto skutočnosť som nedokázal zachytiť. V tomto prípade boli urobené nesprávne rozhodnutia, ktoré nezodpovedajú našej filozofii. Za vzniknutú situáciu sa všetkým ospravedlňujem,“ uviedol rektor vo svojom stanovisku.Zelenický zdôraznil, že osobne členov ĽSNS nepozná, s ich publikovanými názormi a postojmi sa nestotožňuje a zásadne ich odmieta.Prípravný výbor pripravoval podľa rektora podujatie viac než pol roka. Pre zvýšenie prestíže sa rozhodli pozvať na akademickú slávnosť aj predstaviteľov kultúrneho, spoločenského a politického života spojených s regiónom. V prípravnom výbore boli zastúpené aj fakulty, ktoré návrhy podali. Zelenický návrhy akceptoval v plnom rozsahu a ako rektor zodpovedá za ich výsledok.„Moja životná filozofia nie je spojená so žiadnou politickou stranou a smerovanie k apolitickosti presadzujem aj na univerzitnej pôde. O to viac ma mrzí, že snaha o zviditeľnenie našej univerzity narazila našou nedôslednosťou na súčasný problém,“ skonštatoval Zelenický. Zároveň ubezpečil, že všetky jeho kroky povedú smerom k odstráneniu pochybností o smerovaní univerzity a bude sa snažiť zvýšiť jej renomé.

Na udeľovaní titulov doctor honoris causa 2. marca boli medzi pozvanými hosťami aj dvaja poslanci Národnej rady SR za ĽSNS – podpredseda strany Milan Uhrík a nitriansky krajský predseda Ján Kecskés. Ospravedlnenie rektora požadovali pracovníci Katedry slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte UKF v otvorenom liste, ktorý v pondelok zaslali médiám.

