Reichelt vyhral záverečný super G, glóbus pre Jansruda bol už známy

ASPEN 16. januára (WebNoviny.sk) - Záverečný šiesty mužský superobrovský slalom sezóny Svetového pohára 2016/2017 v alpskom lyžovaní v americkom Aspene sa stal korisťou Rakúšana Hannesa Reichelta.



Už 36-ročný veterán zjazdoviek zdolal o 11 stotín sekundy víťaza stredajšieho zjazdu Taliana Dominika Parisa, o 33 stotín spoločne na tretej priečke zaostali Švajčiar Mauro Caviezel a Nór Aleksander Aamodt Kilde. Už istý držiteľ malého glóbusu za super G Nór Kjetil Jansrud skončil síce až deviaty, ale nič to nezmenilo na jeho radosti a pózovaní pre fotoreportérov s glóbusom v rukách..





Víťazný špecialista na rýchlostné disciplíny Reichelt si pripísal dvanásty triumf v pretekoch SP v kariére, šiesty zo superobrovského slalomu. Už istý držiteľ veľkého glóbusu v sezóne 2016/2017 Rakúšan Marcel Hirscher obsadil v disciplíne, ktorú spravidla nejazdí, 11. miesto.



Pre 31-ročného Jansruda je aktuálny zisk malého glóbusu už tretím v kariére. V sezóne SP 2014/2015 sa tešil z jagavých krištáľových ocenení v zjazde aj super G. "Bola to úžasná sezóna, vstúpil som do nej výborne tromi víťazstvami, a to bol základ pre tento malý glóbus. Posledné preteky mi nevyšli úplne podľa predstáv, ale teším sa z tretieho miesta krajana Kildeho. V Nórsku sa snažíme tvrdo pracovať, aj preto sme úspešní v tejto disciplíne a tomto športe," povedal Kjetil Jansrud v priamom prenose Eurosportu.



Finále Svetového pohára 2016/2017



1. Hannes Reichelt (Rak.) 1:08,22 min, 2. Dominik Paris (Tal.) +0,11 s, 3. Mauro Caviezel (Švaj.) a Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) obaja +0,33, 5. Adrien Theaux (Fr.) a Vincent Kriechmayr (Rak.) obaja +0,53, 7. Peter Fill (Tal.) +0,55, 8. Travis Ganong (USA) +0,60, 9. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,80,...11. Marcel Hirscher (Rak.) +1,08



1. Kjetil Jansrud (Nór.) 394 bodov - malý glóbus, 2. Hannes Reichelt (Rak.) 303, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 299, 4. Dominik Paris (Tal.) 277, 5. Peter Fill (Tal.) 226, 6. Max Franz (Rak.) 190



1. Marcel Hirscher (Rak.) 1449 bodov - istý veľký glóbus, 2. Kjetil Jansrud (Nór.) 924, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 875, 4. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 867, 5. Peter Fill (Tal.) 693, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 668, ... 101. Adam Žampa 39, 117. Andreas Žampa (obaja SR) 21



