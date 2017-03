Regulačný úrad apeluje na odberateľov elektriny, aby si prispôsobili veľkosť ističov

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Nevyriešený problém s veľkosťou ističov, ktorý naštartoval chaos s cenami za elektrinu, skôr či neskôr "dobehne" nezodpovedného odberateľa. Myslia si to nielen energetici, ale aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten preto upozorňuje všetkých odberateľov, aby zbytočne neodkladali stretnutie so svojím dodávateľom elektriny, ktorý im pomôže správne optimalizovať veľkosť ističov.



"Úrad apeluje na odberateľov elektriny, aby vo vlastnom záujme postupne prispôsobovali veľkosti hlavných ističov svojim reálnym potrebám, vďaka čomu môžu v budúcnosti ušetriť,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz..



Novými pravidlami v cenovej vyhláške pre výpočet distribučných taríf, ktoré sa na istý čas odkladajú, sa mali odstrániť krížové dotácie, tvrdí Východoslovenská distribučná. Teda tí, ktorí nevyužívajú možnosti dané výkonom ich ističa, by už neboli dotovaní tými, ktorí výkon ističa využívajú. Každý by tak zaplatil rovnako za tú istú službu, teda za použitie sústavy v ktoromkoľvek okamihu.





Podľa energetikov zo Stredoslovenskej energetiky (SSE) teoreticky môže platiť, že sa podmienky pri ističoch nebudú teraz meniť a zostanú platné až do skončenia platnosti cenovej vyhlášky, teda v roku 2021. Taktiež však všetkým odberateľom odporúčajú, aby sa o nastavenie svojich ističov zaujímali. Generálny riaditeľ SSE Zdeněk Schraml sa na tohtotýždňovej tlačovej besede nevedel vyjadriť za spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, ako to v budúcnosti bude s výmenou ističov, ktoré boli jedným z hlavných “problémov“ pri náraste cien elektriny na začiatku roka. “Niekedy to príde. Treba si optimalizovať ističe a fázy i napriek tomu, že sa ceny vrátili na minuloročnú úroveň,“ povedal Schraml.



Práve zvýšenie fixných poplatkov za ističe odštartovalo kauzu s cenami elektriny. Podľa ÚRSO na začiatku tohto chaosu bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované, mali ušetriť. Vláda nakoniec pod politickým tlakom prinútila regulačný úrad, aby schválil staronové ceny elektriny. Pre kauzu cien energií sa vzdal svojej funkcie šéf ÚRSO Jozef Holjenčík. Opozícia chcela pre problémy s cenami odvolať aj predsedu vlády Roberta Fica, čo sa jej však nepodarilo.