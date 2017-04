RegioJet posilní počas sviatkov vlaky a autobusy až o 50 percent

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) – Spoločnosť RegioJet počas veľkonočných sviatkov kapacitne posilnila desiatky svojich vlakov a autobusov. Ako informoval hovorca spoločnosti Martin Žarnovický, počet vlakov posilnili o 50 percent. Na trase z Košíc do Prahy ponúka RegioJet podľa neho momentálne najväčšiu prepravnú kapacitu zo všetkých dopravcov.





„Kým obvykle nasadzujeme na túto linku 8-vozňové súpravy, počas sviatkov premávajú niektoré vlaky až 15-vozňové. Takáto rekordne dlhá súprava prepraví dokopy viac ako 700 cestujúcich,“ uviedol Žarnovický. Dodal, že počas štvrtkového dňa navýšil RegioJet kapacitu svojich vlakov o viac ako 1000 miest, počas celej Veľkej noci plánuje previezť len vo vlakoch celkovo až o 5 000 cestujúcich viac..



Na trasu z Bratislavy do Budapešti, z Bratislavy do Brna a Prahy, ale aj z Bratislavy do Nitry a Banskej Bystrice, pridal RegioJet desiatky posilových autobusov. „Niektoré spoje sú dokonca až tak vyťažené, že sme na ne miesto jedného autobusu nasadili až štyri, ani to však z veľkej časti nepostačuje, preto nevylučujeme pridanie ďalších spojov,“ povedal Žarnovický.



