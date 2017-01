RegioJet oficiálne oznámil zrušenie vlakov Bratislava-Košice

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Súkromný dopravca RegioJet, a. s., oficiálne oznámil Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) v utorok 10. januára, že prevádzku svojich troch párov rýchlikov na linke Bratislava - Košice a späť ukončí 31. januára.



"Do tohto dátumu bude preprava cestujúcich v týchto vlakoch zabezpečená podľa platného cestovného poriadku a s plným rozsahom služieb. Železnice Slovenskej republiky akceptujú uvedené oznámenie," informovala v stredu hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.



Vlaky budú evidovať ako nevypravené



Až do 26. februára, kedy začne platiť prvá zmena cestovného poriadku, budú ŽSR uvedené vlaky evidovať ako nevypravené zo strany dopravcu, čo znamená aj penalizáciu. Tá je vypočítaná ako zmluvný postih podľa ceny za dopravnú cestu, čo predstavuje zhruba 9 eur za vlak a deň. Spolu by tak malo ísť o sumu 1 404 eur.



RegioJet ešte 3. januára oznámil, že prevádzku svojich expresných vlakov na trase Bratislava - Košice ukončí 31. januára tohto roku.



Zdôvodnil to tým, že po rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko na uvedenej trati nie je na trhu pre bezplatnú prepravu v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživili. RegioJet prevádzkuje vlaky medzi Bratislavou a Košicami od decembra 2014.



Situáciu by vyriešila zmena úhrad cestovného



Situáciu by podľa RegioJet-u mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. Ak by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo uhradí na kompenzáciu cestovného zadarmo v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného.



Linku Bratislava - Košice by potom nezrušil, resp. by ju opätovne zaviedol. Ministerstvo dopravy označilo rozhodnutie RegioJet-u za tlak na zrušenie bezplatnej prepravy a sociálnych zliav, tento benefit pre študentov a dôchodcov však v najbližšom období určite nebude rušiť.



ZSSK 4. januára informovala, že je pripravená nahradiť zrušené vlaky RegioJet-u na trase Bratislava - Košice. "Intenzívne sa pripravujeme na potenciálnu zmenu grafikonu. V prípade, že vlaky RegioJet-u reálne vypadnú z grafikonu, nahradíme ich našimi vlakmi bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet," povedal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký s tým, že súčasná obslužnosť jednotlivých staníc zostane zachovaná.