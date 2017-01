RegioJet nečakane končí na trase Bratislava - Košice

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Vlakový dopravca RegioJet oznámil, že k 31. januáru 2017 končí prevádzku vlakov na trase Bratislava - Košice a späť. Hlavným impulzom bolo politické rozhodnutie urobené na nátlak predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka znovu zaviesť štátne IC vlaky na tejto trase. Regiojet k 31. januáru 2017 končí prevádzku svojich žltých vlakov na trase Bratislava - Košice a späť.



"Po politickom rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky ZSSK žiaľ nie je na trhu kvôli cestovnému zadarmo v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť," oznámil dopravca v tlačovej správe.



Trh podľa RegioJetu pre zásahy štátu nefunguje štandardne a tam, kde by mohli svoje služby zákazníkom ponúkať pokojne aj traja alebo viac dopravcov, nie je možné zdravo podnikať.



"Hlavným impulzom bolo politické rozhodnutie urobené na nátlak predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka znovu zaviesť štátne IC vlaky na trase Bratislava - Košice. To bolo spravené v situácii, keď viac ako polovica cestujúcich - najmä študenti a žiaci - predtým zmizli do vlakov zadarmo. Žiadni noví cestujúci neprišli. Vlaky IC ZSSK iba vybrali časť z osekanej skupiny zákazníkov v najlukratívnejších veľkých staniciach. Dá sa to interpretovať ako naplnenie oficiálne vysloveného želania predsedu SNS Andreja Danka o tom, že RegioJet musí odísť preč zo Slovenska," uvádza RegioJet v tlačovej správe.