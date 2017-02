Redaktor Fox News nazval Putina vrahom, Kremľu sa to nepáči

Rusko označilo....

Potom, ako redaktor Bill OReilly označil Vladimira Putina za vraha, Donald Trump povedal, že vrahovia sú aj v Spojených štátoch. MOSKVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Rusko označilo za neprijateľné a urážlivé vyjadrenie redaktora spravodajskej televízie Fox News Billa OReillyho, ktorý v rozhovore so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom nazval ruského prezidenta Vladimira Putina "vrahom".



Potom, ako OReilly označil Putina za vraha, Trump povedal, že vrahovia sú aj v Spojených štátoch. "Čo si myslíte? Že naša krajina je až taká nevinná?" opýtal sa v rozhovore odvysielanom v nedeľu Trump..



Putinov hovorca Dmitrij Peskov odmietol Trumpovu odpoveď komentovať, ale OReillyho vyjadrenie označil "za neprijateľné a urážlivé". "Radi by sme od tejto ctihodnej organizácie dostali ospravedlnenie," uviedol na adresu Fox News Peskov.



Trump sa v nedávnej minulosti o Putinovi vyjadril pochvalne a naznačil, že pod jeho vedením by mohlo dôjsť k zlepšeniu americko-ruských vzťahov. Rovnako pochvalne hovoril aj Putin o Trumpovi.