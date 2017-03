Record Store Day prinesie dva raritné albumy Davida Bowieho

Dva raritné albumy vlani zosnulého britského rockového speváka Davida Bowieho budú vydané v limitovanom náklade pri príležitosti tohtoročného Dňa....

LONDÝN 11. marca (WebNoviny.sk) - Dva raritné albumy vlani zosnulého britského rockového speváka Davida Bowieho budú vydané v limitovanom náklade pri príležitosti tohtoročného Dňa obchodov s nahrávkami - Record Store Day.



Koncertný záznam "Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974)" a súbor promonahrávok z obdobia albumu Hunky Dory s názvom "BOWPROMO" si budú môcť fanúšikovia zakúpiť 22. apríla, informoval v piatok magazín Uncut..



V prípade titulu "Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974)" ide o prvé oficiálne vydanie záznamu jedného z vystúpení z turné k albumu Diamond Dogs zo septembra 1974. Kompletný záznam vyjde na troch vinylových platniach. Album bude obsahovať 20 trackov, pričom niektoré z týchto skladieb sa objavili i v televíznom dokumente Cracked Actor, ktorý v roku 1975 pre stanicu BBC pripravil moderátor Alan Yentob. Album je pomenovaný po tomto programe.



Nahrávky minulý rok na jeseň zvukovo ošetril a zmixoval Bowieho dlhoročný spolupracovník Tony Visconti. Na obale sú použité dosiaľ nezverejnené fotografie z vystúpenia v losangeleskej hale Universal Amphitheatre. Pripravovaný titul sa výrazne líši od Bowieho koncertného albumu "David Live", ktorý takisto vyšiel v roku 1974 a mapuje rovnaké turné. Na novinke však možno nájsť iný setlist i zostavu sprievodnej skupiny vrátane Luthera Vandrossa.



Druhým vydavateľským počinom je faksimile propagačného albumu "Rough Mix", ktorý vyšiel v nepatrnom náklade v roku 1971 a obsahoval alternatívne mixy skladieb prevažne z Bowieho štúdiového albumu Hunky Dory (1971). Na pôvodnom vydaní sa okrem týchto siedmich Bowieho skladieb nachádzali pesničky od Dany Gillespie. V edícii pre jubilejný desiaty ročník Record Store Day však album vyjde pod názvom BOWPROMO výlučne s jeho príspevkami. Oba albumy vydáva spoločnosť Parlophone.



Record Store Day je každoročné podujatie organizované od roku 2007 so zámerom osláviť kultúru nezávislých obchodov s hudobnými nosičmi po celom svete. Je tradične sprevádzané limitovanými vydaniami nahrávok na vinyle.