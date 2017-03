Recidivisti Kalašovci dostali za krádeže šesť rokov natvrdo

BANSKÁ BYSTRICA 30. marca (WebNoviny.sk) – Nepodmienečné tresty odňatia slobody na šesť rokov za opakované krádeže potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre bratov Františka a Róberta Kalašovcov a ich kamaráta Róberta Gényu z obce Šávoľ v okrese Lučenec. Trio zlodejov s medzinárodnými skúsenosťami sa dostalo pred súd za dve krádeže, spáchané v jeden deň v auguste minulého roku.



Zlodejské komando zadržali krátko po akcii .



Bratia František a Róbert s komplicom Gényom sa po deviatej hodine vlámali do bytu v Revúcej, odkiaľ si odniesli televízny prijímač, masážne prístroje a rôzne šperky. Už o hodinu na to vnikli do bytu v paneláku v obci Lubeník a vlámanie im vynieslo televízor, ale aj vyššiu sumu peňazí v hotovosti, pretože domáca pani mala peniaze za predaný byt. Zlodejské komando policajti krátko po akcii zadržali, ale časť peňazí stačili minúť.



Zlodeji sa na prvostupňovom súde ku krádežiam priznali. Tvrdili však, že toľko peňazí nevzali, ako prezentovala okradnutá pani z Lubeníka. Tá však výpismi z účtu a inými dokladmi svoje tvrdenia preukázala. Každému z Kalašovcov a Gényovi uložil prvostupňový súd za krádeže a porušovanie domovej slobody po šesť rokov odňatia slobody nepodmienečne so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia. Vzhľadom na ich bohatý trestný register označil ich za nenapraviteľných recidivistov a profesionálnych vykrádačov.



Trojica sa odvolala, ale krajský súd im nevyhovel



Trojica sa odvolala, ale krajský súd im nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Kalašovci a Génya musia okradnutej pani z Lubeníka nahradiť škodu viac ako 6 300 eur, mužovi z Revúcej 33 eur. Časť ukradnutých vecí totiž našli policajti v aute zlodejov a vrátili majiteľom. Kalašovci nerobia dobré meno príbuzným i obyvateľom obce Šávoľ. Každý z trojice bol najmenej desaťkrát súdne trestaný na Slovensku, ale aj v Čechách, Nemecku a Rakúsku. Génya kradol necelý mesiac po tom, ako ho prepustili z výkonu predchádzajúceho trestu tiež za krádež.



Zaujímavosťou je, že z obce Šávoľ pochádza i trinásťkrát trestaný Marek Kalaš, ktorého v septembri minulého roku poslal odvolací súd do väzenia na päť rokov a štyri mesiace. Tiež za opakované krádeže vlámaním v Detve, Podbrezovej a v Brezne. S kamarátkou Barborou prelepovali na dverách susedných bytov priezory a pomocou francúzskeho kľúča vylamovali cylindrické vložky zámkov. Kradli peniaze, hodinky, prstene a rôzne cennosti. Najväčší úlovok získali v byte na Nálepkovej ulici v Brezne, odkiaľ ukradli 45 zlatých retiazok s príveskami, dva páry zlatých náušníc, sadu šperkov a hotovosť 740 eur. Majiteľke tým spôsobili škodu viac ako 1 200 eur. Recidivista Marek Kalaš kradol už tri mesiace po podmienečnom prepustení z ostatného výkonu trestu. Súdili ho na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku a Nemecku.