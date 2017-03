Real Madrid hrá v Neapole, Arsenal v osemfinálovej odvete Ligy majstrov hostí Bayern

NEAPOL/LONDÝN 7. marca (WebNoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov ponúkne v utorok dve odvetné stretnutia osemfinálového programu. Najúspešnejší klub v európskom pohári číslo jeden a obhajca prvenstva Real Madrid sa predstaví na pôde SSC Neapol. V druhom súbežne hranom stretnutí Arsenal privíta nemeckého šampióna Bayern Mníchov. Obe stretnutia majú výkop o 20.45 h SEČ.



Real po slabších výkonoch zdolal Eibar .



V prvom zápase na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua triumfoval "biely balet" nad Neapolčanmi 3:1 a pred odvetou v Taliansku má priaznivé vyhliadky na prienik do štvrťfinále. Real sa na duel v Neapole naladil ligovým víťazstvom 4:1 v Eibare. Kormidelník "Los Blancos" Zinedine Zidane po niekoľkých nie príliš presvedčivých zápasoch bol tentoraz spokojný s výkonom každého hráča.





" sme ukázali skvelú reakciu. Od úvodu sme hrali veľmi dobre a strelili tri góly za pol hodiny. V Eibare sa nehrá ľahko, ale vyrovnali sme sa s týmto tlakom. Predviedli sme disciplinovanú hru, vysokú úroveň koncentrácie, skutočné nasadenie aj rešpekt k súperovi. Som spokojný s výkonom všetkých hráčov. V priebehu sezóny sú chvíle, keď nehráte dobre. Je to normálne, nedá sa hrať dobre v každom stretnutí, ale tento zápas je pre nás dobrým znamením pred rozhodujúcim zvyškom sezóny," vyhlásil 44-ročný Francúz podľa oficiálneho webu Realu.







"Na mužstvá hrajúce v Neapole je vždy vyvíjaný veľký tlak. Ak si udržíme koncentráciu a budeme hrať s nasadením, bude to dobré. Musíme hrať súdržne a vybojovať postup do štvrťfinále," myslí si kolumbijský reprezentant v službách Madridčanov James Rodríguez.



Neapol v šlágri triumfoval u "vlkov"



Neapol hrá v osemfinále LM iba druhýkrát v histórii, v sezóne 2011/2012 mu v tejto fáze vystavil stopku neskorší šampión FC Chelsea. Naopak, Real je pravidelným účastníkom "vyraďovačky" európskeho pohára číslo jeden a v prípade úspechu proti SSC si zahrá vo štvrťfinále siedmy rok po sebe.





. O obidva zásahy hostí sa postaral Belgičan Dries Mertens. Pred prvým gólom ho krásne vysunul slovenský kapitán SSC Marek Hamšík. Známy taliansky kouč Arrigo Sacchi sa napriek tomu domnieva, že Neapolčania musia pred stretnutím s Realom Madrid popracovať na defenzívnej činnosti.







Na konci duelu na Stadio Olimpico neboli domáci Rimania ďaleko od vyrovnania. "Maurizio Sarri musí trochu vylepšiť obrannú hru svojho mužstva. Zápasy s Realom Madrid nemôžete hrať otvorene. Neapolský kouč bude musieť obetovať niektoré posty. Real nie je mužstvo, ktoré zdoláte tak, že ho zatlačíte do defenzívy. Neapol by sa mal zamerať na kontry a využiť rýchlosť svojich hráčov. Vtedy má šancu uspieť," cituje portál ultimecalcionapoli.it slová trénera talianskych vicemajstrov sveta z roku 1994.



Bavori majú pohodlný náskok



Nemecký Bayern Mníchov si do odvety s Arsenalom privezie do Londýna pohodlný náskok 5:1. Bavori nezvyknú končiť účinkovanie v LM už v osemfinálovej fáze. Naposledy sa im to prihodilo ešte v roku 2011.



a po piatkovej remíze RB Lipsko v Augsburgu (2:2) zvýšil svoj náskok na čele tabuľky na sedem bodov. "Dosiahli sme cennú výhru. V ďalších zápasoch na tom musíme stavať. Pred utorňajším duelom v LM proti Arsenalu je to dôležitý moment," povedal francúzsky hráč Bayernu Franck Ribéry.







Mníchovčania prešli cez "kanonierov" do štvrťfinále LM v rokoch 2005, 2013 aj 2014 a s veľkou pravdepodobnosťou to dokážu aj teraz. Arsenal stroskotal už v osemfinále v každej z ostatných šiestich sezón. Po debakli v Mníchove majú Londýnčania už len veľmi malú šancu na ukončenie tejto nepriaznivej série.



Na pohode im určite nepridala ani , po ktorej klesli v tabuľke až na 5. miesto.







"S troma bodmi z tohto zápasu by sme ešte mohli zabojovať o titul. Už sme však príliš pozadu. Nemyslím si, že Chelsea stratí toľko bodov, takže sa teraz musíme sústrediť na to, aby sme v lige skončili čo najvyššie a získali miestenku do Ligy majstrov," skonštatoval brankár Arsenalu Petr Čech. "Možno je dobré, že hneď v utorok hráme zápas Ligy majstrov. Bude to ťažké, ale všetko zlé musíme hodiť za hlavu, sústrediť sa na Bayern a pozerať sa smerom dopredu," nadviazal útočník z Emirates Stadium Danny Welbeck.



Odvety osemfinále Ligy majstrov - utorok



SSC Neapol (Tal.) - Real Madrid (Šp.) /20.45/



- prvý zápas: 1:3, rozhoduje: Cüneyt Cakir (Tur.)



Arsenal FC (Angl.) - Bayern Mníchov (Nem.) /20.45/



- prvý zápas: 1:5, rozhoduje: Tasos Sidiropoulos (Gréc.)



* oba zápasy sa začnú o 20.45 h SEČ



