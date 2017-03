Raziu v Bašternákovej firme údajne oddialili, v prípade bolo podané trestné oznámenie

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Bývalý zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Jozef Lutter podal v januári trestné oznámenie na generálnu prokuratúru v súvislosti s tým, že niekto podľa neho zabránil vykonaniu prehliadky vo firme podnikateľa Ladislava Bašternáka a advokáta Mareka Turčana.



Ako ďalej na svojej internetovej stránke informoval Denník N, Lutter zatiaľ vo veci nebol vypočutý. V stredu 29. júna minulého roka vykonala polícia raziu v dome Bašternáka pod bratislavským Slavínom a v jeho firmách na Tupého ulici. Razia, ktorej úlohou bolo zaistiť účtovníctvo, mala byť podľa príkazu prokurátora aj v Bašternákovej firme Vega plus na Karadžičovej ulici 10. Keď tam však ráno prišli príslušníci NAKA, policajtke, ktorá zásahu velila podľa denníka niekto zavolal a povedal jej, aby sa aj s kolegami otočili a žiadnu prehliadku nerobili..





Spoločníkmi Vega plus sú okrem Bašternáka aj Jozef Deák a Marek Turčan. Ako pripomína denník, advokát Turčan je obchodným spoločníkom ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vlastnia spolu napríklad firmu B.A. Haus, v ktorej Kaliňák kúpil podiel od Bašternáka. Na Karadžičovej 10 sídli aj advokátska kancelária Turčana – Metis legal.



Policajtka, ktorú spred Turčanovej kancelárie niekto otočil naspäť do práce, o tom podľa podaného trestného oznámenia spísala úradný záznam. V ňom uviedla podľa Lutterovho oznámenia vymyslený dôvod nevykonania prehliadky, konkrétne, že ju nemala kde vykonať, lebo firma tam mala len adresu na doručovanie. To však podľa Luttera nebola pravda. Jej konanie sa podľa denníka na policajnej centrále nepáčilo viacerým policajtom, ani samotnému Lutterovi. Prehliadku napokon ešte v ten deň podľa denníka vykonala popoludní iná policajtka, konkrétne samotná vyšetrovateľka prípadu. O moment prekvapenia však už polícia prišla.