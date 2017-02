Rančík siedmykrát najlepší u nás, Hruščáková premiérovo

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Najlepší basketbalisti Slovenska za rok 2016 sú Radoslav Rančík a Žofia Hruščáková. Stali sa víťazmi ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), ktorej výsledky slávnostne vyhlásili v nedeľu 19. februára v bratislavskom hoteli Holiday Inn.



Siedme prvenstvo Rančíka .



Krídelník aj pivot bratislavského Interu Radoslav Rančík (nar. 6. októbra 1979 v Košiciach, vysoký 207 cm) je teraz už sedemnásobný víťaz ankety, keďže túto poctu získal aj za roky 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 a 2015. Druhé miesto teraz obsadil Michal Baťka, tretí skončil jeho spoluhráč z Košíc Milan Žiak. Rančík bol vlani pod domácimi košmi najlepším hráčom, klub priviedol k prvenstvu v Slovenskom pohári a 3. miestu v Eurovia Slovenskej basketbalovej lige mužov 2016/2017.



"Mám za sebou úspešný rok, z rodinnej aj basketbalovej stránky. Siedme ocenenie si cením o to viac, že som stále starší. Znamená to, že prácu, ktorú odvádzam, asi robím dobre. Držať sa na takejto úrovni nie je jednoduché ani na Slovensku - nech tí, čo si to myslia, si to vyskúšajú. Som vďačný nielen rodine, ale tiež trénerom, rodine, spoluhráčom, ktorí na tom majú obrovský podiel. Dávajú mi šancu byť v pozícii, v ktorej som. Vzhľadom na môj vek sa cítim relatívne dobre. Vždy niečo bude bolieť, človeka trápiť, ale je to o práci s fyzioterapeutmi, kondičnými trénermi, aby sme eliminovali zranenia a zlepšili stav tela," skonštatoval Radoslav Rančík, ktorý má zmluvu s Interom aj na ďalšiu sezónu. "Nikam preč sa už nechystám," dodal.



Trénerkou roka sa Natália Hejková



Podkošová hráčka s dobrou strelou zo stredných vzdialeností Žofia Hruščáková (nar. 12. januára 1995 v Košiciach, vysoká 190 cm) sa víťazkou ankety stala historicky prvý raz, keď teraz tesne odsunula na 2. priečku svoju bývalú spoluhráčku Zuzanu Žirkovú.



Hruščáková vlani získala majstrovský titul s Good Angels Košice a v drese tohto družstva sa uplatnila aj v Eurolige po sezóne si zvolila angažmán v maďarskom klube CMB Cargo-UNI Győr a slovenskej reprezentácii žien pomohla spečatiť postup na majstrovstvá Európy 2017 do Česka. "Prvenstvo v ankete som skutočne vôbec nečakala. Predpokladala som, že ho opäť získa Zuzka Žirková alebo nejaká iná hráčka Good Angels Košice," komentovala nečakaný úspech Hruščáková.



"Neľutujem, že som sa prvý raz odišla z domu do zahraničia. Určite je zodpovednosť za výsledky tímu v Maďarsku viac na mojich pleciach než bola v Košiciach. Keď som v drese Good Angels nepodala optimálny výkon, nič také hrozné sa nedialo. V Győri je nás v rotácii šesť, sedem hráčok, čiže je to omnoho náročnejšie aj maďarská liga je vyrovnanejšia než slovenská. Takmer každý zápas v nej je pre nás náročný, keďže nemáme až takú širokú lavičku. Som vďačná za pôsobenie v Košiciach, kde ma vychovali a mjú zásluhu na všetkom, čo som dosiaľ dosiahla. Chcela som skúsiť niečo nové a teším sa z tejto príležitosti," doplnila Hruščáková, ktorá už čo-to podchytila aj z neľahkej maďarčiny a pochvaľuje si tamojších ľudí aj blízkosť Slovenska.



Trénerkou roka sa stala Natália Hejková, ktorá priviedla tím ZVVZ USK Praha k českému majstrovskému titulu a najmä 4. miestu na záverečnom turnaji Final Four Euroligy žien 2016 v tureckom Istanbule. Mládežníckym koučom roka je Richard Ďuriš za postup mužskej reprezentácie do 18 rokov do elitnej A-divízie majstrovstiev Európy. Za najlepších hráčov 3x3 basketbalu vyhlásili Ondreja Haviara a Alexandru Riecku. Arbitrom roka 2016 na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA sa stal Boris Gabara.



Výsledky ankety SBA:



MUŽI:



1. Radoslav Rančík (Inter Bratislava) 529, 2. Michal Baťka 437, 3. Milan Žiak (obaja KB Košice) 428, 4. Richard Körner (BC Prievidza) 372, 5. Nenad Miloševič (MBK Handlová) 172, 6. Roman Marko (Tuři Svitavy/ČR) 162, 7. Martin Bílik (Inter) 147, 8. Dušan Pandula (BK Pardubice/ČR) 136, 9. Marek Jašš (Prievidza) 106, 10. Tomáš Mrviš (Inter) 93 bodov. Hlasy dostalo 41 hráčov.



ŽENY:



1. Žofia Hruščáková (CMB Cargo-UNI Győr/Maď.) 365, 2. Zuzana Žirková 359, 3. Barbora Bálintová 334, 4. Anna Jurčenková (všetky Good Angels Košice) 322, 5. Katarína Tetemondová (Mann Filter Zaragoza/Šp.) 194, 6. Terézia Páleníková 191, 7. Angelika Slamová (obe Piešťanské Čajky) 168, 8. Dominika Baburová (Good Angels Košice) 136, 9. Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky/Tal.) 128, 10. Zuzana Lázárová (MBK Ružomberok) 125 bodov. Hlasy dostalo 32 hráčok.



TRÉNER ROKA:



1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha/ČR) 288, 2. Martin Pospíšil (Piešťanské Čajky) 123, 3. Štefan Svitek (ženy Maďarska) 113



MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA:



1. Richard Ďuriš (reprezentácia mužov do 18 rokov/MBK Rieker Com Therm Komárno) 142, 2. Michal Madzin (Iskra Svit) 67, 3. Marek Bulík (MBA Prievidza) 66



CHLAPČENSKÝ TALENT ROKA:



1. Mário Ihring (BC Prievidza) 441



DIEVČENSKÝ TALENT ROKA:



1. Nikola Kováčiková (BKM Junior UKF Nitra) 265



NAJLEPŠÍ HRÁČ 3x3 BASKETBALU:



1. Ondrej Haviar (MBK Handlová) 177



NAJLEPŠIA HRÁČKA 3x3 BASKETBALU:



1. Alexandra Riecka (Scorpions Gratkorn/Rak.) 155 bodov



NAJLEPŠÍ ROZHODCA ROKA:



Boris Gabara (na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA)