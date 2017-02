Rakúsky súd nepovolil rozšírenie letiska vo Viedni

Medzinárodné letisko pri rakúskom hlavnom meste Viedeň nebude môcť vybudovať tretiu pristávaciu dráhu, pretože by to malo závažné dôsledky pre....

VIEDEŇ 9. februára (WebNoviny.sk) - Medzinárodné letisko pri rakúskom hlavnom meste Viedeň nebude môcť vybudovať tretiu pristávaciu dráhu, pretože by to malo závažné dôsledky pre klimatické zmeny. Rozhodol o tom najvyšší súd.



Predpokladané zintenzívnenie leteckej dopravy súvisiace s ďalšou pristávacou dráhou by prispelo k zvýšeniu emisií oxidu uhličitého v Rakúsku o približne dve percentá ročne, uvádza sa v zverejnenom rozhodnutí súdu..



Verejné záujmy v prevencii globálneho otepľovania prevažujú nad záujmami v oblasti posilňovania kapacity Letiska Viedeň-Schwechat, "pretože sa očakáva, že klimatické zmeny budú spôsobovať rozsiahle škody na zdraví obyvateľstva vrátane úmrtí súvisiacich s otepľovaním, ako aj značné škody na ekonomike a poľnohospodárstve", tvrdí súd. Letisko oznámilo, že sa voči verdiktu odvolá.



Rozhodnutie súdu však znamená víťazstvo pre občianske a environmentálne skupiny, ktoré bojovali proti tomuto projektu. Viedenské letisko argumentuje, že musí zvýšiť svoju kapacitu, aby sa mohlo vyrovnať s takmer štvorpercentným každoročným nárastom pasažierov, ktorý súvisí s celkovým vzostupom leteckej prepravy v Európe.



Viedenské medzinárodné letisko, ktoré je významným centrom pre stredo- a východoeurópske destinácie, vlani vybavilo 23,4 milióna cestujúcich.