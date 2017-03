Rakúsky minister zahraničia chce zrušiť dávky pre cudzincov, dostanú ich až po piatich rokoch

VIEDEŇ 19. marca (WebNoviny.sk) – Rakúsky minister zahraničných vecí a integrácie Sebastian Kurz chce zrušiť sociálne dávky pre cudzincov z krajín EÚ v prvých piatich rokoch. Myslí si tiež, že nezamestnaní by mali odísť do tých krajín, kde si nájdu prácu, povedal v dnešnej relácii verejnoprávnej televízie ORF Pressestunde.



Kurz sa nedomnieva, že tieto návrhy idú proti základným slobodám Európskej únie. "Vôbec nie, ja ich chránim," vyhlásil. Ľudia, ktorí pracujú v Rakúsku, aj tak nedostávajú dávky sociálnej pomoci. V prípade podpory v nezamestnanosti - a nepriamo aj pomoci v núdzi - ide o plnenie poistného. "Najprv musíte vložiť, aby ste si mohli vybrať," vysvetlil Kurz..





Na päťročnom období však netrvá. "O tom sa dá samozrejme rokovať," povedal ľudovecký minister, ktorý chce v tejto otázke nájsť spoločnú reč so sociálnodemokratickým kancelárom Christanom Kernom.



V utečeneckej politike uprednostňuje Kurz naďalej individuálne opatrenia prijímané jednotlivými štátmi - najmä v prípade, ak by Turecko vypovedalo dohodu s EÚ. Ľuďom, ktorí hľadajú bezpečie, ho treba poskytnúť. Nesprávne však podľa neho je prijímať ľudí len na základe očakávania, že v Európe nájdu podmienky pre lepší život.



So spomínanými návrhmi Kurza však vyslovili nesúhlas tak sociálni demokrati, ako aj zelení a predstavitelia liberálnej strany NEOS. Podľa hovorkyne zelených Evy Glawischnigovej sú prejavom neschopnosti ministra európskej krajiny, ktorý tým navyše ohrozuje postavenie Rakúska a postupne prechádza na pozície krajne pravicových slobodných.



