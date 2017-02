Rakúsky minister vidí v migrácii príčinu väčšej kriminality

VIEDEŇ 21. februára (WebNoviny.sk) - Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka potvrdil v týchto dňoch zámer znížiť hranicu žiadateľov o azyl v krajine na polovicu (17.000 ročne), čo zdôvodňuje nutnosťou poskytnúť všetkým akceptovaným utečencom perspektívu do budúcnosti a zabrániť ich skĺznutiu na šikmú plochu.



Sobotka hovoril vo vysielaní verejnoprávnej televízie ORF o trojpercentnom medziročnom náraste kriminality v krajine (pri porovnaní rokov 2015 a 2016) a netajil, že za jednu z príčin považuje migračnú vlnu. Ak chceme tomuto nežiaducemu javu zabrániť, musíme obmedziť prisťahovalectvo, vyplynulo z jeho slov..



Rakúsky minister vnútra si uvedomuje, že jeho predstavy sú aktuálne s koaličným partnerom - sociálnymi demokratmi - nerealizovateľné, avšak dúfa v postupnú premenu strany spolkového kancelára Christiana Kerna.



Údaje rezortu vnútra vo Viedni naznačujú, že Sobotkove slová nie sú neopodstatnené, veď v období rokov 2014-16 došlo podľa nich k viac ako zdvojnásobeniu počtu trestných oznámení na žiadateľov o azyl v krajine. V roku 2014 sa týkali 10.400 žiadateľov podozrivých z trestnej činnosti, o rok neskôr 14.000 a vlani už 22.000 utečencov v Rakúsku.



Sobotka navyše zdôraznil, že integrácia do spoločnosti môže byť funkčná len vtedy, ak sa ľuďom podarí ponúknuť prácu, bez perspektívy a možnosti integrácie sa mnohí zo žiadateľov o azyl ocitnú medzi páchateľmi trestnej činnosti, vyplynulo z jeho slov.



Minister sa pri argumentácii opiera o fakt, že rakúski občania očakávajú od neho práve to, aby tým žiadateľom o azyl, ktorí zostanú v krajine, poskytli aj perspektívu, pretože inak to nebude fungovať.



Rakúska opozícia sa však so Sobotkovými názormi v plnom rozsahu neidentifikuje a nezriedka ich kritizuje.



Možno i preto sa nedávno objavili dementované špekulácie o jeho výmene v kresle ministra vnútra.