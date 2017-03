Rakúsky kancelár chce krátiť príspevky krajinám EÚ odmietajúcim migrantov

VIEDEŇ 9. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsky sociálnodemokratický kancelár Christian Kern pred nadchádzajúcim dvojdňovým summitom Európskej únie v Bruseli zopakoval požiadavku krátenia finančnej podpory krajinám strednej a východnej Európy, ktoré naďalej odmietajú prijímať utečencov.



"Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ sa musia rozdeľovať medzi členskými krajinami spravodlivejšie ako doteraz. Ak sa budú krajiny naďalej vytrvalo vyhýbať riešeniu migračnej otázky alebo robiť daňový dumping na úkor susedov, nemali by v budúcnosti dostávať miliardové platby z Bruselu," povedal Kern v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt..





Niektoré krajiny EÚ podľa neho očakávajú od iných členských štátov v oblastiach, ako sú ekonomický rozvoj, bezpečnostné záujmy alebo sankcie proti Rusku solidaritu, no v iných dôležitých otázkach o nej nechcú počuť.



"Selektívna solidarita by mala v budúcnosti viesť u čistých prispievateľov k selektívnej ochote platiť. V Bruseli túto tému nastolíme," konštatoval rakúsky kancelár. Ďalej uviedol, že solidarita nie je jednosmerná ulica, čo si treba uvedomiť aj pri zostavovaní nového viacročného rozpočtu EÚ.



Kern zdôraznil, že sa nikomu nevyhráža, len upozorňuje na súvislosti. Naopak, Rakúsko má záujem na silnej Európe. "Ak je Európa slabá, potom to oslabuje aj Rakúsko," uzatvoril kancelár.



Vo štvrtok sa v belgickom hlavnom meste začína dvojdňový summit EÚ, ktorého témou bude aj utečenecká politika dvadsaťosmičky. Prerozdelenie utečencov odmietajú najmä krajiny Vyšehradskej štvorky, teda Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko.



