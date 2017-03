Rakúsko zvyšuje platbu pre migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátia do vlasti

Niektorí migranti, ktorí dobrovoľne opustia Rakúsko a vrátia sa späť do svojej vlasti, dostanú podľa najnovšieho nariadenia ministerstva vnútra....

VIEDEŇ 26. marca (WebNoviny.sk) - Niektorí migranti, ktorí dobrovoľne opustia Rakúsko a vrátia sa späť do svojej vlasti, dostanú podľa najnovšieho nariadenia ministerstva vnútra od rakúskej vlády dvojnásobnú sumu, a síce 1000 eur.



Tento dodatočný finančný stimul spadá pod širší plán na repatriáciu 50 000 migrantov, ktorým sa do roku 2019 nepodarí v Rakúsku získať minimálne dočasné povolenie na pobyt, uviedol rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka..





Vlani vrátili z Rakúska do vlasti zhruba 10 700 migrantov, pričom približne 5800 z nich odišlo dobrovoľne, povedal predstaviteľ rezortu vnútra.



Medzi oprávnených žiadateľov o tento príspevok patria migranti, ktorí preukážu, že potrebujú finančnú pomoc, ich situácia ohľadne pobytu v Rakúsku nebola vyjasnená k 15. marcu a pochádzajú z afrických štátov, Afganistanu, Iraku alebo iných neeurópskych štátov.



, ,