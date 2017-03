Rakúsko plánuje vystúpiť z programu EÚ na prerozdelenie utečencov

Rakúsko plánuje vystúpiť z programu Európskej únie na prerozdelenie utečencov. Oznámil to rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil, ktorý chce....

VIEDEŇ 28. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsko plánuje vystúpiť z programu Európskej únie na prerozdelenie utečencov. Oznámil to rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil, ktorý chce takýto návrh predložiť na utorňajšom zasadaní vlády.





Európska únia prijala v roku 2015 mechanizmus povinných kvót, na základe ktorého by malo byť do konca septembra 2017 prerozdelených do členských štátov dovedna 160 000 migrantov, ktorí dorazili do Grécka či Talianska..



V súlade s najnovšími štatistickými údajmi EÚ však bolo doposiaľ takto relokovaných len menej než 15 000 utečencov.



Doskozil je členom SPÖ



Doskozil povedal, že Rakúsko by sa malo z programu prerozdeľovania stiahnuť, keďže proporčne už doposiaľ prijalo viac utečencov než iné členské krajiny EÚ. "Domnievam sa, že Rakúsko dostatočne humanitárne prispelo," uviedol Doskozil, ktorý je členom Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ).



Ostatné krajiny EÚ podľa neho neukázali solidaritu vo veci rozloženia bremena utečeneckej krízy. "Buď sa týmto princípom riadime, alebo nie. Ja som za to, aby sme sa ním riadili," povedal Doskozil.



Očakáva sa schválenie návrhu



Doskozilov návrh podľa hovorkyne ministra vnútra Wolfganga Sobotku plne podporuje aj konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP). Očakáva sa, že vláda ho schváli. Ani v takom prípade ho však Rakúsko nebude môcť okamžite začať uplatňovať, pretože ho budú musieť najprv odobriť Európska komisia aj Európska rada.



Rakúsko bolo od programu povinných kvót až do minulého roka oslobodené. V roku 2015 totiž prijalo asi 90 000 žiadateľov o azyl, ktorí na jeho územie v čase vrcholu migračnej vlny dorazili cez Grécko a balkánske krajiny. V súlade s relokačným programom by mala Viedeň z Grécka a Talianska prijať ďalších 2000 žiadateľov o azyl.



, , ,