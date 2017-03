Rakúski skokani na lyžiach vyhrali súťaž družstiev v Osle

Reprezentanti Rakúska zvíťazili na mostíku HS-134 v nórskom Osle v sobotňajšej štvrtej tohtosezónnej súťaži mužských družstiev v rámci Svetového....

OSLO 11. marca (WebNoviny.sk) - Reprezentanti Rakúska zvíťazili na mostíku HS-134 v nórskom Osle v sobotňajšej štvrtej tohtosezónnej súťaži mužských družstiev v rámci Svetového pohára (SP) v skokoch na lyžiach 2016/2017.



Druhé miesto s odstupom 12,5 bodu obsadili Nemci, v konkurencii dvanástich krajín s mankom 13 bodov skončili "až" na tretej priečke Poliaci, svetoví šampióni spred týždňa v Lahti. Za medailovými priečkami klasifikovali Nórov, ktorí boli strieborní na nedávnych MS. Do finálového 2. kola sa nedostali deviate v konečnom účtovaní Fínsko, ďalej Taliansko, USA a Kazachstan..





Víťazné kvarteto v zložení Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner a Stefan Kraft bolo po prvom kole ešte druhé, ale po absolvovaní ôsmich pokusov triumfovalo s celkovým súčtom 999,7 bodu. Rakúšania, ktorí získali na MS v Lahti bronz, sa tešili z prvenstva v tímovej súťaži v rámci Svetového pohára po takmer troch rokoch - naposledy 22. marca 2014 v slovinskej Planici.



Za lídrov 1. kola Nemcov (v tejto sezóne SP uspeli raz v tímovej súťaži, a to 21. januára v poľskom Zakopanom) štartovali v sobotu v Osle Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Richard Freitag a Andreas Wellinger, v sobotu tretí Poliaci (v tomto ročníku SP ovládli dve súťaže družstiev - 3. decembra v Klingenthali a 28. januára v ďalšom nemeckom dejisku Willingene, pozn.) sa predstavili v "zlatej" zostave zo svetového šampionátu, hoci v inom poradí jednotlivých členov - Piotr Zyla, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot.



Najhodnotnejší individuálny výkon zo všetkých skokanov podal v sobotu na Holmenkollene štvornásobný medailista z MS v Lahti Stefan Kraft, ktorý za 133 a 134,5 metra prispel víťaznému rakúskemu družstvu ziskom 274,5 bodu. Najďalej zaleteli v Osle ďalší Rakúšan Michael Hayböck a Nemec Markus Eisenbichler, obom namerali 140 metrov.



V Pohári národov po dosiaľ absolvovaných 25 súťažiach SP je na čele Poľsko s 4683 bodmi pred Rakúskom (4349 b.), na tretej priečke figuruje Nemecko (4281 b.). V Osle sa v nedeľu 12. marca predstavia jednotlivci v rámci Svetového pohára, prvé kolo sa začne o 14.15 h.



Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2016/2017:







1. Rakúsko (Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner, Stefan Kraft) 999,7 bodu, 2. Nemecko (Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger) 987,2, 3. Poľsko (Piotr Zyla, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot) 986,7, 4. Nórsko 983,1, 5. Japonsko 889,8, 6. Slovinsko 868,7, 7. Česko 843,7, 8. Švajčiarsko 802,3 - absolvovali dve súťažné kolá, 9. Fínsko 394,1, 10. Taliansko 380,2, 11. USA 363,0, 12. Kazachstan 278,1 - nepostúpili do 2. kola



(po 25 z celkového počtu 33 pretekov /dosiaľ sa uskutočnilo 21 súťaží jednotlivcov a 4 súťaže mužských družstiev/): 1. Poľsko 4683 bodov, 2. Rakúsko 4349, 3. Nemecko 4281, 4. Nórsko 2925, 5. Slovinsko 2890, 6. Japonsko 895