Rakúski a slovenskí policajti spoločne rozbili drogový gang

Gang drogových dílerov pôsobiacich na medzinárodnej scéne sa podarilo rozbiť vďaka spolupráci kriminalistov z rakúskej spolkovej krajiny....

EISENSTADT 12. januára (WebNoviny.sk) - Gang drogových dílerov pôsobiacich na medzinárodnej scéne sa podarilo rozbiť vďaka spolupráci kriminalistov z rakúskej spolkovej krajiny Burgenland a zo Slovenska.



Vyšetrovanie prípadu sa začalo na jeseň v roku 2015 na základe podnetov týkajúcich sa pašovania drog cez slovensko-rakúsky hraničný priechod Jarovce-Kittsee, informoval šéf burgenlandského krajinského kriminálneho úradu Ernst Schuh. Čoskoro sa vtedy podarilo odhaliť štruktúru, v ktorej pôsobia podozriví, ako aj fakt, že páchatelia sa k finančným prostriedkom na kúpu drog dostávali i prostredníctvom predaja bicyklov odcudzených vo Viedni.



Takto získané peniaze využili po návrate do Bratislavy na nákup drogy Crystal Meth, ktorú následne pašovali do Rakúska. Zistilo sa, že tak možno objasniť až 140 krádeží bicyklov v rakúskej metropole. Kriminalisti napokon dostali informáciu o 61-ročnom mužovi a jeho 42-ročnom synovi, ktorí boli v Bratislave partnermi pašerákov drog z Viedne. Do Bratislavy za nimi pravidelne cestovali drogoví kuriéri rôznych národností, napríklad Čečenci, Filipínci, Maďari alebo Turci. Drogy cez štátnu hranicu prepravovali ukryté v odevoch, spodnej bielizni alebo sedadlách motorových vozidiel. V jednom prípade našli u kuriérky 100 gramov drogy v podprsenke.



Pri monitorovaní oboch hlavných podozrivých sa zistilo, že sa u nich nezávisle od seba hlási päť až desať drogových kuriérov denne, pričom si každý z nich odnáša 10-50 gramov Crystal Methu. Cena za gram tejto drogy dosahovala v Bratislave 40 eur, vo Viedni sa však gram predával za 80-120 eur. Oboch spomínaných mužov zadržali v bratislavskej aglomerácii slovenskí policajti v prítomnosti rakúskych kolegov vlani v posledný májový deň. Ich sedem nehnuteľností policajti dôkladne prehľadali.



Oboch mužov SR vydala na trestné stíhanie do Rakúska, kde otca poslali na päť rokov a syna v stredu na sedem rokov do väzenia. Už do konca mája 2016 zadržala rakúska polícia na štátnej hranici 25 dílerov, ktorí skončili za mrežami, pričom zaistila aj 350 gramov spomínanej drogy v hodnote predstavujúcej na čiernom trhu asi 350.000 eur a päť motorových vozidiel využívaných pašerákmi.



Keď došlo k rozbitiu tejto skupiny, na plynulosti obchodovania s drogami sa to neprejavilo, pretože zadržaných nahradili noví ľudia. Od jesene 2015 tak v sieti vyšetrovateľov skončilo celkove 63 podozrivých, 51 mužov a 12 žien, ktorí do Rakúska pašovali 39 kilogramov Crystal Methu v hodnote predstavujúcej na čiernom trhu 3,9 milióna eur, bilancovala dnes v Eisenstadte burgenlandská polícia.



Pri 25 domových prehliadkach sa našiel jeden kilogram spomínanej drogy, falošné finančné prostriedky i zbrane vrátane jedného kalašnikova. Polícia vypátrala aj okolo 100 malých dílerov, respektíve narkomanov, a iniciovala ich trestné stíhanie. Viacero dodávateľov treba ešte vypátrať, takže vyšetrovanie celej kauzy ešte nie je ukončené, informoval dnes Schuh.