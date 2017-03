Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, údajnými krádežami narobili škody

WALDEGG 9. marca (WebNoviny.sk) - Dvojica Slovákov-švagrov vo veku 33 a 34 rokov má podľa poznatkov dolnorakúskych vyšetrovateľov na svedomí 16 krádeží vlámaním v priebehu jediného roka. Páchatelia pri nich ukoristili veci v hodnote 65.000 eur a spôsobili materiálne škody za 11.000 eur, informovalo dolnorakúske velenie polície.



Dvojici sa stal osudným pokus o vlámanie do rodinného domu vo Waldeggu v okrese Viedeň-vidiek z 18. februára. Majiteľ objektu vtedy mladšieho z dvojice prichytil pri čine. Slovák sa síce dal na útek, avšak svedkovia ho identifikovali v osobnom motorovom vozidle, a tak ho polícia v krátkom čase zadržala. V automobile sa popri vlámačskom náčiní našiel aj osobný doklad iného Slováka, ktorý je podľa polície švagrom prvého zo zadržaných. Aj tohto podozrivého následne zadržali..



Starší z dvojice sa potom pri výsluchu priznal, že spáchal so švagrom viacero vlámaní, ako ukázalo vyšetrovanie v okresoch Viedenské Nové Mesto, Neunkirchen, Mödling a Scheibbs, a to v období od februára 2016 do 18. februára 2017.



Dvojica sa špecializovala na odľahlé, obvykle neobývané obytné domy, v ktorých muži ukoristili elektrické náradie, ako sú motorové píly, ale aj starožitnosti, zbrane, fotoaparáty, šperky a hotovosť.



Motocykel, ktorý odcudzili pri jednom z činov, polícia zaistila. Zvyšok koristi títo muži podľa vlastných slov speňažili vo vlasti.